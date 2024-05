Yahaira Plasencia sorprendió a más de uno tras lanzar una dura confesión en el primer episodio de su podcast “Hablando con la Yaha”, donde tuvo como invitado a Christian Domínguez. La cantante admitió que en su momento también fue infiel y las críticas del público la dañaron emocionalmente.

De acuerdo a la artista, sufrió de depresión tras serle infiel a una de sus exparejas con otro futbolista y si bien, no mencionó nombres, se cree que se refería a Jefferson Farfán, con quien tuvo un episodio de infidelidad en el pasado.

“ En algún momento de mi vida me he equivocado también, fue a nivel nacional. Tenía 22 años en ese momento. Fue complicadísimo porque me dijeron desde la p… hasta todo lo que te puedas imaginar”, señaló al inicio.

“ Entré en depresión y caí internada dos meses, fue horrible. Terminó mi relación, tenía a todo un país encima, yo había cometido un error y me juzgaron como si fuera lo peor. Fue complicado. Yo dije de ahí me voy a cuidar, nunca más”, agregó.

Como se recuerda, el romance de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán iba muy bien hasta que en el 2016 apareció el futbolista Jerson Reyes, quien aseguró haber mantenido una relación clandestina con la salsera a inicios y finales del 2015.

“ Comenzamos con un coqueteo, que pasó a los besos y después se dio , no fue una noche. Yo estaba manejando y ella en la parte posterior del carro, encapuchada, llama a su pareja. Llegamos al hotel, yo salgo y la dejo hablando por teléfono”, contó Reyes en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

“Le digo que ya está la habitación y que podemos subir. Ella subió hablando por teléfono con él (Jefferson Farfán). No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger (el chófer de Jefferson)”, añadió.