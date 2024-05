Ricky Trevitazzo alarmó a sus seguidores en redes sociales al aparecer en una reciente transmisión en vivo con el rostro hinchado y los ojos entrecerrados. Este hecho generó una gran preocupación entre sus fans, por lo que el cantante decidió pronunciarse al respecto y explicó cual es su situación actual.

En su transmisión en vivo en la red social TikTok, Trevitazzo aseguró que no había motivos para alarmarse, pues aseguró que su rostro hinchado solo es consecuencia de un reciente implante capilar que se realizó.

Según explicó, la hinchazón en su rostro es parte del proceso postoperatorio y es algo temporal, por lo que no debería haber mayores problemas y en algunos días todo volverá a la normalidad.

“No, no es una alergia. No me pasó nada, me hice un implante capilar y por eso estoy así hinchado”, comentó el exparticipante de “El Gran Chef Famosos”.

“No me puedo poner hielo ni nada, el proceso de hinchazón tiene que seguir su curso. Hoy sábado es el tercer día con la hinchazón y está mejor, ayer estaba peor, estaba súper hinchado. No me he intoxicado, es un proceso de la operación”, añadió.

Finalmente, Trevitazzo aprovechó la ocasión para hacer una promesa a sus seguidores. “Les prometo que cuando esté mejor, en unos quince días, todas mis gorras las voy a donar por aquí”, puntualizó.

