Ricky Trevitazzo se pronunció tras superar al dengue en su etapa más dura de la vida. Tanto él como su esposa, Brenda Vargas, se contagiaron simultáneamente y fueron ingresados de emergencia a una clínica cercana.

“El viernes pasado me dieron de alta, estoy bastante recuperado, sin duda que me he escapado de la muerte. Nunca pensé que el dengue era algo tan complicado, es muy agresivo y le pido a todos que se cuiden”, dijo en diálogo con Trome.

También contó que se encuentra totalmente recuperado, pues no está consumiendo ningún medicamento. Sin embargo, viene siendo monitoreado por especialistas.

“No estoy tomando ninguna medicina, pues cuando estaba internado solo me ponían suero y me daban paracetamol porque la enfermedad debe pasar su proceso. Sin embargo, te monitorean por el tema de las plaquetas pues las tenía muy bajas y eso es mortal”, mencionó.

Por otro lado, dio a conocer que la enfermedad provocó que pierda mucho peso y, además, regresará a los escenarios tras haber pasado un momento tan delicado.

“Este fin de semana regreso a trabajar con mi hermano Luigi, pues tuvimos que suspender unos shows. Agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad pues casi me voy para la Habana, ya sido muy duro”, señaló.