La década de los años 80 fue crucial para la música en todo el mundo. La aparición de MTV, responsable de que las estrellas musicales sean lo que son hoy, es uno de los mayores legados de aquella época cuyas repercusiones aún se viven en en siglo XXI. De las canciones aparecidas entonces, una de las más emblemáticas nació de una película: “Ghostbusters” (“Cazafantasmas”).





LOS ORÍGENES

Dirigida por Ivan Reitman, la cinta de 1984 contó la historia de tres científicos: Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) y Egon Spengler (Harold Ramis); quienes utilizan sus conocimientos para evitar que fantasmas causen problemas en la ciudad de Nueva York. La película ya estaba terminada cuando Reitman decidió que necesitaba una canción.

El único requisito del tema era que diga el título de la película:” Ghostbusters” y que dure unos 20 segundos. Pero… ¿podría algún músico respetable hacer un tema así? Más importante aún: ¿Alguien arriesgaría su carrera por hacer una canción sobre fantasmas? Ese alguien resultó ser Ray Parker Jr., quien se había forjado como músico durante varios años gracias a canciones románticas.

Para hacer el tema, Parker Jr. tenía poco tiempo y no sabía realmente qué hacer. Entonces se le ocurre que el tema podría funcionar como un jingle para comerciales, uno para promocionar los servicios de los “Cazafantasmas”. Y así nació la letra.

EL ÉXITO

El tema gustó tanto que la producción de la película le pidió a Parker extender la canción, cosa que hizo. El tema, que se estrenó en junio del 1984 junto a la cinta, requirió filmar un videoclip; crucial en las épocas donde MTV había cambiado los hábitos de consumo: tan importante como la canción era la imagen del artista.

El videoclip de “Ghostbusters” fue algo sin precedentes: ningún artista había tenido tantas estrellas invitadas en un video de este tipo, como fue el caso de Danny DeVito, Chevy Chase y John Candy; entre otros. Estas estrellas, vale decir, no cobraron por participar. Reitman, que también hizo del director del video, habló con sus amigos actores para que aparecieran diciendo el nombre de la película.

De izquierda a derecha Harold Ramis, Bill Murray, Ray Parker Jr., Dan Aykroyd y Ernie Hudson bailan la canción de "Ghostbusters" en Times Square, Nueva York. Foto: Vevo.

Muy aparte de los actores invitados, quienes al no cobrar llamaron la atención de su sindicato, que estableció nuevas reglas y les pidió no volver hacer algo así; también se dejaron ver los protagonistas de la película, quienes bailaron en Times Square y donde, sin que se lo pidan, Bill Murray intentó hacer unos pasos de breakdancing.

Al igual que la película, el tema de “Ghostbusters” fue un éxito, ubicándose en el primer lugar de la tradicional lista Billboard. De acuerdo al mismo Parker Jr., esta canción fue la razón por la que lo aceptaron en MTV; donde los artistas afroamericanos habrían tenido problemas en aparecer (a menos que se llamaran Michael Jackson).

LA POLÉMICA

Antes de que Columbia Pictures contactara con Parker Jr., la compañía le pidió desarrollar el tema a otra agrupación, Huey Lewis and the News, quienes rechazaron el trabajo. Tras el lanzamiento, se interpuso una demanda contra Columbia porque la canción de los fantasmas, supuestamente, era muy similar a la canción de Lewis “I Want a New Drug”. En una típica situación de la justicia estadounidense, las partes llegaron a un acuerdo por el cual nadie debía revelar ningún detalle del mismo.

En 2001 Lewis cometió el error de mencionar, en una entrevista con el canal HTV, que recibió dinero por esa demanda. Subsecuentemente, Ray Parker Jr. demandó a Huey Lewis por incumplir el acuerdo y, en sus propias palabras, consiguió mucho dinero gracias a ello. Mientras tanto, el tema continúa como uno de los mayores clásicos de la música de los 80 y se espera que vuelva en “Ghostbusters: Afterlife”; próxima cinta de la saga.

