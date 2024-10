Es conocido por ser un tipo difícil. Billy Corgan (Chicago, 1967), el emblemático líder de The Smashing Pumpkins, nos atiende por Zoom pero solo deja oír su voz nasal: no quiere encender la cámara. Más allá de ese gesto de cautela, misantropía, timidez o lo que fuera, contesta con amabilidad y soltura. Confiesa, por ejemplo, que es complejo y agotador andar de gira por el mundo. “Pero la clave es seguir agradeciendo que, después de tantos años, el público quiera seguir viendo y escuchando a la banda. Tratamos de enfocarnos en eso y preocuparnos por las consecuencias ya después”, dice.

A pocos días de su llegada a Lima para presentarse en el Estadio Nacional, The Smashing Pumpkins tendrá la tarea de satisfacer a los fanáticos de su etapa noventera –cargada de ‘hits’ como “Today”, “1979″ o “Bullet with Butterfly Wings”– y a la vez hacerse escuchar a través de producciones más recientes, algunas de ellas más experimentales y por ende menos conocidas (su último álbum, el guitarrero y curiosamente más convencional “Aghori Mhori Mei”, apareció solo hace unos meses).

Pero Corgan no hace concesiones en ese sentido. No se ciñe solo a los “clásicos”, sino que siempre se jacta de tocar lo que le viene en gana. ¿Alguna consideración especial para sus oyentes peruanos que no lo ven en vivo a menudo? “No, ninguna –responde–. En el pasado quizá mirábamos a ciertos países de forma diferente, según los éxitos que habían llegado en determinado momento. Pero por estos días, con las plataformas de streaming, las canciones que llegan a la gente son bastante parecidas entre un lugar y otro”.

Una de las novedades de esta gira es la incorporación de Kiki Wong, la nueva guitarrista de la banda, a la que escogieron luego de una suerte de casting masivo que atrajo más de 10.000 postulaciones. Dice Corgan que Wong, de 35 años, ha sido una figura muy positiva en el corto tiempo que lleva tocando con el grupo.

“Nos pasaba, sobre todo en los años 90, que algunos músicos se sentían sobrepasados por tocar con The Smashing Pumpkins, pero no ser vistos como parte de la banda original. Eso no ocurre con Kiki. Ella ama esta oportunidad y no tiene ningún problema con que la gente la vea como una miembro reciente. Porque es algo que no puedes controlar. James Iha, Jimmy Chamberlin y yo comenzamos con la banda hace 36 años. Es una relación muy larga, y eso es algo que no va a cambiar”, advierte.

Billy Corgan (en primer plano) durante un concierto de The Smashing Pumpkins. Detrás de él, a la izquierda, aparece Kiki Wong, nueva guitarrista de la banda. (Getty Images) / RB/Bauer-Griffin

VIVIR POR LA MÚSICA

Mientras divide su tiempo entre The Smashing Pumpkins y la National Wrestling Alliance (NWA), empresa de lucha libre de la cual es propietario, William Patrick Corgan es un hombre de rutinas particulares y estrictas: vegano desde hace varios años; espiritual y místico sin adherirse a alguna religión específica; defensor de las causas contra el abuso, a raíz del maltrato que sufrió de niño por parte de su padre y madrastra, que lo condujo a cuadros de ansiedad y depresión.

Corgan cuenta también que, en su juventud, trabajó en una tienda de discos usados, y fue allí que exploró los géneros más disímiles imaginables. “Podía poner un disco de jazz, de reggae, de bossa nova o de country e ir encontrando que cada género tenía sus grandes estrellas e innovadores –recuerda–. Entendí que, incluso si no me gustaba algo en particular, podía apreciar su estilo. Esa fue una gran lección para mí: que mis gustos personales no eran tan importantes como el solo hecho aprender sobre música”.

Paradójicamente, al ser consultado sobre qué música contemporánea escucha, Corgan afirma que no está muy al tanto de novedades. “Deafheaven es una banda que podría mencionarte –indica–. Pero realmente no escucho música, sobre todo cuando estoy trabajando en mis composiciones. Todo lo que hago durante el día es pensar en mi propia música”.

Lo que no interfiere en su proceso es la lectura. “Sigo leyendo unos 40 libros al año”, nos cuenta. “Ahora último he estado leyendo una biografía sobre Al Jolson, un famoso cantante estadounidense de principios del siglo XX. Y otro libro sobre un famoso parque de diversiones en Denver, el Lakeside Park, uno de los más antiguos que existen y que siguen funcionando. Me gusta leer cosas muy diversas”, explica.

Antes de terminar con la conversación, le recordamos que él y su banda estarán por Lima la misma semana en que Estados Unidos defina quién asumirá la presidencia, si Donald Trump o Kamala Harris. Sobre sus expectativas en torno a dicho proceso, Corgan afirma que no tiene muy claro qué va a pasar después de este momento “tan tumultuoso”, aunque en general muestra una mirada optimista.

“Estados Unidos logró salir del siglo XX pese a las grandes guerras, y ejerciendo una tremenda influencia política en el mundo –reflexiona el músico de 57 años–. Hoy vemos grandes cambios demográficos en todas partes, lo cual es algo muy bueno, pero que requerirá ajustes. Si podemos superar los problemas actuales como lo hemos hecho antes, creo que seremos un país más grande y más fuerte que nunca”.