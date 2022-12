Nikki Mackliff representa a todos aquellos millennials que siempre soñaron con rendirle tributo a sus artistas favoritos de la adolescencia. Pues con la fiebre del pop, rock y punk que se vivió en la década del 2010; surgieron muchas cantantes que, como ella, tomaron inspiración de sus ídolos para empezar su propia trayectoria.

Pero la cantante ecuatoriana fue mucho más allá, ya que desde muy joven unió su pasión por dichas corrientes musicales con su propia creatividad, estableciendo un característico estilo con el que ha compuesto temas que la han convertido en una de las mejores representantes juveniles de la industria musical de su país.

Nikki Mackliff es la creadora de la mayoría de sus temas musicales, los cuales han logrado posicionarse en el puesto #1 en el chart general de Monitor Latino. / Jhajaira Romero PR Group

— ¿Cómo empezaste tu trayectoria musical con tan solo 15 años?

A mí siempre me gustaron las clases de música, sin importar que para el resto de alumnos era como un recreo –ríe–, yo me tomaba las clases muy en serio. Además, en mi casa tenía una complicidad inexplicable con mi papá. Hacíamos noches de karaoke en familia y es así que él se da cuenta que cantar era mi pasión. A partir de ese momento, gracias a su apoyo ingresé a un conservatorio de música, en el que pude perfeccionar mi talento vocal. Fue allí donde conocí a mi primera coach vocal, la que me animó a hacer mi primera presentación artística de manera pública. Decidí organizarla como parte de mi regalo de cumpleaños número quince, y mi papá se encargó de hacerlo a lo grande. Mi quinceañero terminó siendo una presentación de más de mil personas en el 2009 –ríe–, desde allí decidimos que esto iba en serio e íbamos a necesitar a alguien que nos ayude con la representación y promoción. Prácticamente ese fue el inicio de todo.

— ¿Con qué género comenzaste?

Como nativa millennial, mis influencias musicales siempre fueron Avril Lavigne y Demi Lovato, además de Paramore, Reik y Kudai por la movida latina. Inevitablemente, por eso comencé haciendo pop y rock, pero como cualquier artista, también he sabido fusionarme con otros géneros más urbanos. Para este EP, “De Cero”, no quería dejarme llevar por lo que se esté haciendo en la escena musical de mi país. Me preguntaba cómo hacer algo que a mí me guste al 100% sin pensar en dónde está la onda o para donde va o qué es lo que está generando más ganancias. Simplemente me desconecté de todo eso y me enfoqué completamente en mi esencia como cantante.

“No vuelvas más”, escrita y producida en Quito, Ecuador por la cantante junto a Jenny Villafuerte y Sebastian Ontaneda, está influenciada por sonidos característicos de los 2000s. / Jhajaira Romero PR Group

— Por ello decidiste regresar al pop rock con “No Vuelvas Más”, de la mano de una influencia muy marcada en Avril Lavigne...

Me solían decir que era la Avril Lavigne ecuatoriana –ríe–. Así que decidí hacer un videoclip que honre esa época de mí, como en mis inicios. Entonces, la vestimenta, el cabello con mechas rojas, los accesorios y hasta las tomas de cámara están inspiradas en ella. De alguna manera recordando la forma en que las personas me reconocían cuando recién estaba comenzando mi carrera.

— ¿Cómo surgió la preparación y composición de este EP?

Había empezado a perder un poco el norte de mi carrera al enfocarme solo en lo que estaba de moda. Por ello, una de mis profesoras, Jenny Villafuerte, me recomendó volver a mis inicios en la música. Y así, olvidarme del qué dirán. Tenía que recuperar la chispa que había perdido, puesto que me sentía bastante ofuscada con todo este boom de las redes sociales, ya que en estos tiempos si no tienes presencia en TikTok no eres nadie, y yo ya no quería depender de eso. Por eso comenzamos con la preparación de este EP junto a mi productor Sebastián Ontaneda. Todos los temas, como “No Vuelvas Más”, los escribo guitarra y voz, para luego ir descubriendo qué ritmo se le va a dar. Fue un poco complicado encontrar el sonido al resto de singles como “Tóxico”, ya que no les encontraba un espacio en lo urbano; y tampoco quería que suene como canción de iglesia –ríe–, pero al final hallamos un equilibrio. Para terminar, “De Cero” fue la última canción en ser producida y la que terminó siendo el título del EP.

— ¿Por qué el título “De Cero”?

Antes de que exista la canción homónima, yo sabía que el título del EP debía tener algo que ver con comenzar desde cero. También pensé en nombrarlo a raíz de un tatuaje que tengo que reza “La música me salva”, pero era muy largo como para que pegue. Se necesitaba algo conciso y concreto, y “De Cero” fue la respuesta.

— ¿Qué opinas sobre el crecimiento de la industria musical femenina de Ecuador? ¿Sientes que le falta algo para seguir creciendo?

La industria musical nunca va a dejar de crecer. Veo lo que sucede afuera en Colombia, en México, y aún más en Argentina. Las personas del exterior ven a sus artistas con más fuerza, y se exporta mucho más talento porque las ven como un solo país. En el caso de Ecuador, nos hace falta más unión en general. El poder compartir más proyectos y colaboraciones juntas, haría que nos veamos más consolidadas.

El videoclip de "No Vuelvas Más", filmado en Guayaquil, Ecuador; narra la historia de superación y batalla emocional que atraviesa una persona al terminar una relación donde se decide seguir adelante. / Jhajaira Romero PR Group

— ¿Qué tal es la recepción de tu música en otros países de Latinoamérica? ¿Tienes pensado hacer una gira pronto por esos países?

Con el estreno de mi nuevo EP, siento que he vuelto a nacer. Por ello estoy muy emocionada por visitar países en los que he tenido un crecimiento muy grande este año, como Colombia y Perú. Y así ver cómo le ha ido a mi música. También tengo una buena recepción en Argentina y Uruguay, debido a la colaboración en “Enamorao total” que hicimos junto a Rombai en el pasado.

— ¿Cómo quisieras trascender dentro de la industria musical?

A mí me encantaría que mis letras trasciendan en los sentimientos de quienes las escuchan, así como a mí me pasa con mis artistas favoritos, podría repetir una y otra vez sus canciones porque realmente los siento presentes conmigo. Puedo gritarlas a todo pulmón porque me identifico con ellas. Quisiera que pueda suceder lo mismo con mi música.