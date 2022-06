Ha sido un 2021 complicado para el cantante Diego Dibós, quién estuvo al borde entre la vida y la muerte en abril de ese año luego de contraer el COVID-19. Con un pronóstico reservado, el cantante tuvo una recuperación que él mismo describe como milagrosa y le dejó una nueva y profunda apreciación por la vida.

Fruto de esta terrible experiencia sale “Astronauta”, un disco de 12 temas lanzado el pasado 20 de mayo, no solo sirve como agradecimiento para todas las personas que hicieron posible su recuperación, sino también para transmitir su nueva perspectiva sobre la vida: “Porque realmente estar vivo es un regalo. Es una maravilla”, afirma el también productor musical en conversación con El Comercio.

En esta nota resumimos una reciente charla que tuvimos con Diego Dibós, donde el músico peruano no solo nos habla del significado de los más importantes temas de su disco, sino también de sus proyectos futuros y los de su banda TK.

-“Astronauta” llega después de que has vivido un 2021 con varios retos, incluyendo tu enfrentamiento con el COVID-19.

El año pasado fue un año con pruebas y barreras, situaciones que te hacen aprender algunas cosas que no tenías programado aprender en ese momento. Pero justamente estas vicisitudes te hacen un poquito más fuerte o te hacen para tal caso replantearte cosas, ver la vida de una manera diferente y conocer otros ángulos de lo que estar vivo y estar en este mundo.

Definitivamente, después de estar al borde de la muerte, te das cuenta que antes uno se preocupaba por cosas como pagar las deudas y te olvidas de lo que está frente a tí. Lo peor es que nos lo dicen a cada rato, nos dicen cosas como “vive el presente”, ese clásico mensaje trillado que no le damos mucha importancia. Pero mi misión después de lo que ha pasado es tratar de transmitirlo en carne propia, compartirlo desde mi punto de vista y tratar, a través de mis palabras y canciones, de hacer reaccionar un poquito a algunas personas. Porque realmente estar vivo es un regalo. Es una maravilla.

-¿Ha cambiado la manera en que compones luego de tu encuentro cercano con la muerte?

Si me preguntas si ha cambiado mi forma de escribir, quizás no. Siempre he sido bien positivo con la vida y con los momentos que me toca pasar, el tiempo con mi familia… Y siempre le he escrito a eso desde un punto de vista sincero, componiendo sobre situaciones de la vida totalmente naturales y regulares como son los fracasos y los éxitos en todas sus formas. Quizás un poco más le he escrito al amor y un poco más le he escrito al fracaso amoroso, porque me ha tocado pasar por eso.

El disco “Astronauta” sí contiene un episodio de mi vida, que es justamente el que me tocó pasar. Tiene canciones de agradecimiento hacia las personas que desde mi círculo más cercano estuvieron pendientes y empujando la cosa para que yo no me muera. Está dedicada a ellas, en especial a mi esposa, quien fue la que me llevó a la clínica, la que se peleó por internarme.

Y así como ella, hay personas a las que le agradezco infinitamente estar vivo, que son los doctores y, sobre todo, las enfermeras y enfermeros que estuvieron conmigo. Te puedo decir hoy día que si pensaba que conocía el significado de la palabra vocación, estaba equivocado. Ellos, y mi esposa, se merecen un disco de doce canciones como es el que he hecho, como los que se hacían a la antigua.

-“Astronauta”, el tema que le da nombre al disco, ya tiene su videoclip y es uno bastante curioso, hecho a partir de dibujos de tu hijo.¿Cómo se les ocurrió este concepto?

Empezó todo con que él dibujó al astronauta. Yo le dije “oye, chino, estoy alucinando la portada de mi disco y me imagino un astronauta, pero dibujado un poco a mano alzada”. “Yo te lo hago, papí”, me dijo. Y en su teléfono hizo el dibujo en un app de los que descargas gratis y con uno de estos lapiceros para dibujar en tu tablet. Al final me enseñó la foto y es la que ves en la portada de mi disco.

“Pero, ¿está pro, papí?”, me preguntó. Tiene doce años. “No creo que no esté tan pro”. Y yo le dije “defíneme pro”. Para mí algo ‘pro’ encierra un concepto correctamente: uno porque está la imagen que yo quiero, que es un astronauta; y dos porque esta imagen, la forma como está siendo expuesta - a mano alzada y hecha por un niño - transmite inocencia, simplicidad, transparencia, cero pretensión, lo que es justamente el mensaje del disco. Preocúpate de lo que tienes que preocuparte, no te quedes rato en algo. No seas tan pretencioso necesariamente en lo que no debes de ser. Relaja un poco.

-Además de “Astronauta”, vas a lanzar un videoclip del tema “En un Barco por la Calle”. Las fotografías que has compartido, donde pareces haber salido de un accidente grave, han preocupado un poco a los que te siguen en redes sociales. ¿Quería saber si este tema y videoclip son los que más describen tus momentos en el UCI por el COVID-19?

Esta canción “En un Barco por la Calle” narra exactamente uno de los sueños recurrentes que yo tenía cuando yo estaba en coma, un sueño donde yo buscaba algo continuamente y tenía mucho calor. Y en un momento de esta búsqueda triste, intensa y poco esperanzadora - que yo alucino era por mi esposa -, aún no encontrándola, aún no teniéndola, sentía que la iba a hallar. Tuve entonces una sensación de tranquilidad, alegría y paz, y esta canción define ese momento, en el que di una vuelta en U y que fue el momento en que yo creo que empiezo a regresar.

-En septiembre del año pasado nos confirmaste que estabas trabajando en un nuevo disco con el grupo TK. ¿Nos puedes adelantar algo?

Sí, te puedo comentar que no hemos seguido trabajando en el disco. Hemos estado tocando y de hecho tenemos un concierto ahora en julio. Estamos tocando más o menos una vez al mes y nos sentimos muy cómodos en el escenario nuevamente. El disco lo queremos continuar haciendo, pero un poco que el día a día de cada uno nos está ganando. Esto no quiere decir que no lo vamos a hacer, sino que con toda sinceridad, no le estamos dando mucha prioridad al disco.

-Antes de despedirnos, ¿dónde pueden escuchar tus seguidores “Astronauta”?

El disco lo pueden encontrar en todas las plataformas virtuales: Spotify, Deezer, Apple Music, Claro Música, en YouTube y en mis redes sociales. Está por todos lados.

Puedes ver la entrevista completa, donde hablamos del significado de varias de las canciones de Diego Dibós y sus futuros proyectos - incluyendo un tema para una película animada-, en la cuenta de Instagram de El Comercio.