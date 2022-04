Hace ocho años, una escena quedó clavada como un puñal en la memoria de Ebelin Ortiz. Era el 30 de agosto del 2014, día en que Victoria Santa Cruz, compositora, coreógrafa y diseñadora que impregnó de orgullo el legado afroperuano, partió a la eternidad. Aquel día, durante el velorio, las instalaciones del Museo de la Nación lucieron prácticamente vacías. Ortiz no podía entender por qué si hacía tan solo 25 días atrás ese mismo lugar estuvo abarrotado de personas que querían darle el último adiós a Rafael Santa Cruz, sobrino de la investigadora, en ese momento todos brillaban por su ausencia. El dolor de la actriz se transformó en protesta e indignación, pero por entonces fue muy poco lo que pudo hacer. Este año, sin embargo, tendrá su revancha. Su espectáculo “Victoria a través de mí” será el primero que celebre por todo lo alto el centenario del nacimiento de la hermana del decimista Nicomedes Santa Cruz y referente peruano del feminismo. “Es una alegría que por fin se le reconozca como lo que es, una mujer de avanzada para la edad que tenía cuando inició su aporte cultural y para la época en que vivió”, comenta Ortiz sobre los festejos que diversas entidades vienen preparando.

El lazo que une a la también activista con los Santa Cruz se remonta a sus primeros años de vida. Su madre y sus tíos formaron parte del Conjunto Nacional de Folclore del Instituto Nacional de Cultura (INC), dirigido desde los años setenta por la propia Victoria. Aunque los recuerdos de aquella época son vagos, una foto en blanco y negro da cuenta de la pequeña Ebelin corriendo alrededor de los hermanos Victoria y Rafael Santa Cruz durante los ensayos en La Cabaña del Parque de la Reserva. El punto de partida para el tributo de Ortiz tiene su origen en una conferencia TED a la que fue invitada el año pasado. Allí expuso “Quiero hablar de mi cabello”, una charla que utilizaba extractos del poema “Me gritaron negra” para dar cuenta del proceso de autorreconocimiento por el que pasó.

¿Qué significan para ti los versos de “Me gritaron negra”?

Lo recuerdo desde que tengo memoria, es parte de mi ADN. Mis tíos y mi familia en general me paraban sobre la mesa para declamarlo. Pero claro, con el paso de los años empiezo a profundizar en él, a encontrar la llave, como dice Victoria.

¿Cuándo empiezas a tomar consciencia de la verdad que encerraban esas líneas?

De a pocos y con el tiempo. Creo que mi presencia en la televisión y el no entrar dentro del estereotipo que allí se buscaba me ayudó mucho a comprender su significado. El poema va más allá de que literalmente te llamen negra. Habla del individuo y de lo agresivos que podemos llegar a ser. De los dos lados del ser humano, como agresor y víctima. También de cómo uno empieza a adaptarse para caer bien, para encajar dentro de la sociedad. Hasta que entiendes que no hay que hacer ciertas cosas para ser aceptado sino que hay que encontrarse a sí mismo y a partir de ahí vivir una vida plena.

La vida de Ebelin Ortiz ha estado ligada a los Santa Cruz desde que era niña. En la foto de la derecha se le ve corriendo alrededor de Rafael y Victoria, quienes están acompañados del maestro Villacorta.

En un país discriminador y racista como el Perú, ¿qué experiencias te han hecho sentir incómoda?

Muchas, pero hay una en particular que recuerdo. Tuve un enamorado que de alguna manera me conminó a lacearme el cabello y yo lo cumplí a ojos cerrados. Luego de todo un proceso entendí que no tengo porque cumplir las expectativas de nadie que no sea yo misma.

A veces resulta difícil reconocer las muestras de racismo debido a su naturalización en la sociedad.

Es que es absolutamente ‘encaletado’. La discriminación y el racismo se disfrazan de humor. Lo mismo ocurre con el machismo. Estamos acostumbrados a escuchar frases que parecen broma, pero que en realidad nos hieren. Tengo la esperanza de que mi generación y las que vienen puedan iniciar el cambio.

La vida es un poema

¿Cuándo empiezas a gestar este espectáculo?

Siempre he estado ligada al folclor y a la obra de Victoria. Para mí, tanto ella como Susana Baca son referentes importantes. Este espectáculo lo vengo pensando desde el año pasado a raíz de la conferencia Ted a la que me invitaron. En esa charla tomo el poema “Me gritaron Negra” de Victoria y hago un paralelo con mi vida.

¿Cómo defines este trabajo?

Tiene que ver con lo teatral y lo musical. No es un musical propiamente dicho. Soy yo contando mi experiencia. Es como una gran conferencia que va a estar acompañada de anécdotas y de la música de Victoria. Creo que el resultado va a hacer que la gente salga con la sensación de que hay algo que debemos cambiar en nosotros. Además voy a estar acompañada de dos músicos que han trabajado con ella, Christian Aquije en el cajón y Carlos Ayala en la guitarra. Somos un trío, cuerdas y percusión complementadas con mi voz. Victoria fue una estupenda compositora de pregones y también de valses, su legado da para hacer por lo menos tres espectáculos completos.

Hace unos días Ebelin Ortiz y los músicos que trabajaron con Victoria Santa cruz, Carlos Ayala en la guitarra y Christian Aquije en el cajón, presentaron un adelanto del tributo "Victoria a través de mí" en el Foyer del Gran Teatro Nacional (FOTO: Coco Martin). / COCO MARTIN

Victoria decía que el arte es también una manera de alzar la voz, ¿ese es el espíritu de tu espectáculo?

Totalmente, porque al final de lo que hablo es de la autoaceptación. Es a partir de ese reconocimiento que nosotros podemos lograr ser mejores personas.

¿El título, “Victoria a través de mí”, alude también a un triunfo personal?

Creo que el confinamiento nos ha traído también la posibilidad de hacer un llamado a contar y a mirarnos por dentro. A reconocernos, a hacer una autorreflexión. Y sí, traer a escena este espectáculo es una victoria muy mía.

Hablando de victorias ¿cuál dirías que ha sido la mayor en tu vida?

La victoria mayor aún no llega. Estamos llenos de pequeñas victorias. El que diga que alcanzó su punto máximo en el tema laboral o personal creo que está equivocado porque lograrlo implica un trabajo constante.

Además… El Dato “Victoria a través de mí” va los jueves a las 8 p.m. Desde el 21 de abril al 26 de mayo en la peña La Oficina (calle Enrique Barrón 441, Barranco). Las entradas pueden adquirirse escribiendo al WhatsApp 985294-537.