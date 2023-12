El ícono de la música electrónica y tres veces nombrado como el mejor DJ del mundo, Martin Garrix, regresará a Lima en una actuación que promete ser inolvidable. La fecha marcada en el calendario es el 01 de marzo del próximo año, y el escenario de esta experiencia musical será Costa 21, un lugar que acogió a artistas como Tiesto.

Con éxitos como “In The Name Of Love”, “Scared To Be Lonely” y “Don’t Look Down”, el músico de los Países Bajos ha conquistado los corazones de fanáticos de la música de todo el planeta. Las entradas para este esperado espectáculo estarán disponibles en preventa a partir del 20 de diciembre a través de la plataforma Teleticket, lo que brindará a los fanáticos la oportunidad de asegurarse un lugar en este evento que promete ser un auténtico viaje musical.

Martin Garrix regresa al Perú en marzo del 2024

La versatilidad artística de Martin Garrix le ha permitido colaborar con algunos de los nombres más grandes de la industria musical, incluyendo a figuras como Ed Sheeran, Dua Lipa, Tiesto, Usher y U2. Su habilidad para fusionar diferentes estilos de música electrónica, su energía en el escenario y su capacidad para crear melodías irresistibles lo traen nuevamente al Perú para disfrutar con sus seguidores.

Además de su influencia en la escena electrónica, Martin Garrix ha dejado huella en otros ámbitos. Su impactante actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018, que tuvo lugar en Corea del Sur, lo convirtió en el segundo DJ en la historia en participar en este evento de alcance global, después de Tiesto en Atenas 2004.

Con más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de reproducciones de sus canciones, el artista sigue siendo un fenómeno imparable en la industria de la música electrónica. El 01 de marzo de 2024, Lima será testigo de una fiesta única y un espectáculo inigualable, en línea con su exitosa presentación en el evento Road To ULTRA en 2016, también organizado por Vastion Group.