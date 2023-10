La fórmula es la misma: un tema conocido es alterado con ritmos más bailables, comienza lentamente y aumenta la velocidad hasta casi decaer, momento en el que “explota” la canción, provocando que el Multiespacio Costa 21 brille con luz propia y de las pulseras, junto a colores psicodélicos durante la noche del viernes 13, que, a pesar de la fecha, fue un éxito.

Para empezar a llenar los lugares vacíos en el campo, el dj peruano Jeaneiffel atrae a los asistentes más populares de la noche: los fans de Tiesto, quienes superan los 40 años, pero que aún mantiene la misma energía que los caracterizó con el apodo de “forever young” durante la época de mayor popularidad del DJ neerlandés hace más de 18 años.

La fórmula no solo se repite en los ritmos y la estructura, sino también en los gestos: palmas en el aire, una mano en alto, puños al cielo y saltos con un brazo alzado. Sin embargo, para romper con la rutina, aparece Bassjackets, el segundo DJ de la noche, que comienza de manera espectacular con el ritmo de “Tokio Drift” de la película Rápidos y Furiosos 3, fuego que brota del escenario y cortinas de humo, antes de gritar la infaltable frase: “Are you ready, Perú?”.

El dj peruano anuncio la participación de uno de sus temas en un disco próximo a nivel internacional

Las diferencias en el género de música electrónica son sutiles, y en el caso de Bassjackets, se apuesta por lo seguro con fragmentos de temas clásicos como “Somebody That I Used to Know”, “What is Love”, “Sweet Dreams”, e incluso “Ode To my Family” de The Cranberries. Nada queda fuera, todo entra a la mezcla y se baila al compas de animación en 3d que se proyecta en las grandes pantallas a manera de bucle.

Con los ánimos coordinados al compás de los temas y los beats clásicos, aparecen olas de manos que siguen al DJ, primero a la derecha, luego a la izquierda, con las luces de los teléfonos encendiéndose y apagándose. Mientras tanto, Sam Feildt entra en escena con su frase característica: “¡Put your hands up!”. Las luces se intensifican y nadie se mueve para no perder su lugar. A pesar de que todavía no llega gran parte del público que espera la entrada de Tiesto. Antes de darle pase al invitado de honor de la noche, Feildt suelta sus últimas palabras antes de colocar su último track: “Dance, dance for Tiesto”.

Sam Feldt fue el tercero en abrir la noche para Tiesto

El gran invitado

El ambiente se sume en la oscuridad, y una luz ilumina a Tiesto en la consola. Comienza con el beat y grita: “What up, Perú, are you ready...for the party?” La multitud responde con un grito y las cámaras de celular apuntan al dj. Las luces rojas acompañan al fuego y empieza una cuenta regresiva que da inicio a un tema que enciende el lugar con unas 20 repeticiones de la frase “Are you ready?”

No son las playas paradisiacas de Ibiza, ni los glamorosos escenarios de Las Vegas, pero la costa limeña ya se encuentra repleta, vibrando al compás del que ha sido nombrado el mejor DJ del mundo en tres ocasiones consecutivas. por crear ritmos únicos que fueron éxitos mundiales ¿Acaso se necesita algo más que Tiesto para poner a bailar al público? No, él es el show completo.

El concierto estuvo precedido por tres djs: Sam Feldt, Bassjackets y Jeaneiffel

Comienzan temas de nostalgia como “Adagio for Strings”, publicado hace 15 años, seguido de canciones más recientes como “Don’t be Shy” y algunos remixes de canciones de Karol G, como “Provenza”. Una vez más, Tiesto mide el ambiente y pregunta: “¿How does that feel to Peru?”. Los gritos inundan el lugar, al igual que el humo, el fuego, las luces y el coro del tema “What is Love”, una vez más.

Los clásicos continúan, y llega el esperado “Secrets”, con un coro unísono que “explota” junto con fuegos artificiales que salen disparados del Multiespacio Costa 21, provocando una euforia que transforma en bailes grupales donde se forman círculos que giran, un escenario sacado de las primeras presentaciones de Tiesto en Lima en 2004, en el Centro de Convenciones María Angola.

La noche continúa con lo mejor de la música electrónica y culmina con una mezcla de la creatividad de Tiesto y la canción “Thank You” de DiDo, que el público reconoce como la base de “Mi Bebito Fiu Fiu”. Un simple “thanks you so much”, una mano en alto, bastó para que la espera de 12 años valiera la pena en un concierto que siempre repite el éxito del artista en todas sus presentaciones.