Con tan solo 25 años, Laos cuenta con una larga larga trayectoria profesional en la que además de cantante, destaca su trabajo como modelo, conductora y hasta empresaria. En este último año, su presencia en redes sociales como Instagram y TikTok es cada vez mayor, pero aún así encuentra tiempo para seguir desarrollando distintas facetas de su vida.

“Es algo muy complicado, de hecho se necesita mucha organización y dedicación. No es fácil hacer de todo un poco, pero si tengo las herramientas y la oportunidad de hacer lo que quiero y abarcar muchas cosas, entonces por qué no hacerlo. A mi edad, la idea es hacer todo lo que yo quiera y no quedarme con el “qué hubiera sido si”, comenta alegre en una reveladora conversación con El Comercio. Ella habló sobre este, su regreso definitivo a la música, su trabajo como influencer, los comentarios negativos que recibe en línea y más.

—Muchos creen que ser influencer no es un trabajo porque lo que ven al final es únicamente tus fotos y videos en viajes, restaurantes lujosos y grandes eventos. Para esas personas, ¿cómo describirías tu rutina laboral diaria?

Una semana en Lima sería levantarme temprano para entrenar [en el gimnasio], llegar a mi casa, grabar tres videos durante el día y editarlo en el momento yo sola, porque soy perfeccionista y prefiero hacerlo por mi propia cuenta. También organizo mis redes sociales y proyecto las publicaciones de la semana; siempre estoy capacitándome. Si voy de viaje y tengo una experiencia con una marca, simplemente llevo mi teléfono y mientras vivo la experiencia, debo grabar. Obviamente disfruto, pero también es trabajo. Que sea un trabajo súper divertido, no deja de hacerlo un trabajo. Yo amo lo que hago y si de repente para algunos eso no es trabajo y creen que son vacaciones pues qué bien. En realidad yo tampoco siento que mi trabajo sea pesado, y en eso estamos de acuerdo. Ellos me dicen: “Tú te das la buena vida”, y sí, me la doy. Lo disfruto.

—En redes sociales muchas personas están pendientes del contenido que subes. Algunos criticándote, que si el maquillaje, la ropa, el cuerpo, etc. ¿Cómo te sientes frente a esa fijación por ti?

Antes no entendía por qué la gente era así, pero después, cuando me di cuenta que realmente me gusta cómo me veo, ya no me preocupa agradar a todo el mundo, porque va a ser imposible. Por eso me quedo con lo que me gusta, ya no haré nada por los demás, solo por mí y punto.

"Hay muchos niños del país que me siguen y por eso, en mis redes sociales trato de ser real". Flavia Laos.

—¿Evitas leer sobre ti en línea?

Cuando era más joven lo hacía, pero ahora entro, leo todo y me río porque yo no soy así. Qué pena por los que tienen que comentar así, pero yo me siento linda. Hoy en día siento que tengo la autoestima tan alta que no creo que haya nadie que pueda tumbarme al piso, menos después de todo lo que vivido.

—Tienes un cuerpo que miles de niñas y adolescentes consideran “perfecto” y sueñan con tener, ¿sientes responsabilidad al mostrar una imagen poco realista para ellas?

De hecho tengo una gran responsabilidad. Como dices, hay muchos niños del país que me siguen y por eso, en mis redes sociales trato de ser real. Yo no les digo: “Chicos, como todo el día lechuga, brócoli y atún”, porque es mentira. Cuando como mi hamburguesa o estoy sin maquillaje me gusta salir así frente a cámara. Muchas personas en redes tratan de mostrar una vida perfecta; para mí no es así. Pero sí sé que ser feliz es una decisión que tú tomas; yo decido ser feliz, así hoy no me sienta así. Suelo decirme cosas positivas a mí misma, y todo ese proceso se lo cuento a mis seguidoras para que ellas hagan lo mismo. Claramente no siempre me siento bien y a veces no me quiero parar ni de la cama, por eso quiero que sepan que así parezca que mi vida es perfecta, ¡uy! Está muy lejos de serla.

—¿Hubo un momento de quiebre que te llevó a enfrentar las críticas de mejor manera?

Comentarios negativos siempre hubo, yo creo en el pasado cometí ciertas acciones que me pusieron en bandeja de plata para que hagan malos comentarios acerca de mí . Hoy en día aprendí de esos errores, crecí, maduré y no volví a cometerlos. Siento que por eso ya aprendí quién soy yo como persona, por eso nadie puede penetrarme y hacerme sentir mal, porque no tengo un cargo de consciencia.

—Y ahora que sabes quién eres como persona, ¿podrías describirte desde lo positivo y lo negativo?

Desde lo negativo, yo diría que soy un poco impaciente, me gusta que las cosas se den “ya” y a mi manera. Soy un poco demorona también, y me afecta mucho las energías de las personas cercanas que me rodean. Quisiera aprender a separar eso y a cuidar mi energía. De ahí, en lo positivo, es que justamente soy muy positiva, si me está pasando algo horrible pienso que algo bueno vendrá. Me he vuelto muy espiritual, decreto y manifiesto muchísimo. Soy trabajadora también, y no sé cómo, siempre logro lo que me propongo. He llegado a lugares a los que no entiendo cómo lo hice y me sorprendo mucho.

—Pasando a tu última canción, “Ahora me llamas”, ¿cómo fue tu proceso para volver a involucrarte en la música?

Ya tenía una época donde tenía muchos shows, fue increíble, pero estaba en una etapa en la que no era una persona madura, entonces no me tomaba las cosas tan serio como ahora. La música siempre me gustó, pero lo dejé porque era un montón de trabajo. Un día vi un video anterior, y reflexioné sobre dónde estaría hoy si hubiera continuado por esa línea. Aparte, Austin [Palao, su pareja] también me alentó a regresar, así que escuché sus consejos. A veces la gente cree más en mí de lo que yo lo hago .

—La letra habla de un un exnovio que regresa arrepentido, ¿qué motivó esa composición?

Lo que me motivó fueron las vivencias. De hecho, quién no ha tenido una persona que ha querido muchísimo, pero no te trata como lo mereces; terminan y luego esa persona se arrepiente. Al final te suplica para regresar pero tú dices “ya no, hasta aquí”. Esa era la idea, el videoclip también tiene a mis amigas, que son el soporte emocional de uno al terminar una relación.

Flavia Laos causó revuelo en redes sociales tras revelarse las imágenes de la lencería que usó en su videoclip. / Blackshot

—Llama la atención la lencería que usas en el video.

En la escena del cielo, le dije a mi estilista que quería algo angelical porque yo no tengo ropa así. Pero todo lo demás lo hice yo. Las lencerías y las escenas, todo fue mi idea. Flavia Laos es una persona que le gusta ser sexy sin pasarse a lo vulgar, entonces me dije que si ya subía fotos en lencería a Instagram, el video se vería súper lindo si lo llevaba a un concepto con casas de Barbie, todo rosado y bien cuidado.

—El tema suena muy similar las primeras canciones de Tini. ¿Quiénes han sido tus referentes?

Sí, suena así por que mi onda es ese estilo, reguetón con cumbia argentina, que es lo que ahora está pegando. Mis referentes y algunos artistas con quien me gustaría colaborar serían María Becerra, Emilia Mernes, Tini, y así.

—¿Te gustó el resultado final?

Sí, estuve súper contenta. Este es solo el comienzo, siento que cada video será mejor que el anterior. Este fue un proyecto prueba, es el primer videoclip que grabo y ya quisiera saber cómo serán los demás. Por ahora todo ha ido súper bien, me dicen que les encanta la canción, que es toneraza, que la bailarían en una discoteca y yo me siento feliz. Ahora es importante promocionarla por todos lados, que todos los influencers también me ayuden, crear tiktoks y a darle.

—¿Ya estás pensando en el segundo paso? ¿Tienes presentaciones programas?

Sí, este sábado 8 voy a estar en Huaraz con Austin y en Cajamarca estaré el 14. También tengo un equipo que está en Medellín ahora, y quería irme a grabar un par de semanas a grabar por allá para tener un colchón de canciones y ya solo grabar videoclips. Este es solo el inicio de una próxima canción, no hay break.