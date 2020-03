FMS Internacional: un análisis del campeón de cada liga

La primera final internacional de la FMS (Freestyle Master Series) será este 7 de marzo en la Plaza de Toros de Acho de Lima. Tendremos la posibilidad de ver en escena a los mejores freestylers de habla hispana en un exigente formato de competencia. Si bien los 16 participantes han llegado a esta instancia por méritos propios, cada país tiene un solo campeón que logró ese título a base de ingenio, capacidad de respuesta al instante y conexión con el público.

Aczino, Chuty, Teorema y Trueno son los que demostraron mayor regularidad al final de la temporada 2019 en las ligas profesionales de México, España, Chile y Argentina, respectivamente. En esta ocasión, presentamos a detalle un análisis de lo que puede ofrecer cada uno de ellos en esta competencia y los obstáculos que han debido sortear para llegar hasta aquí. En las últimas horas, el argentino Trueno anunció que, por darle prioridad a su carrera musical, no sería parte del evento en la capital peruana. Tomará su lugar en la justa el batallador chileno El Menor. Por tal motivo, en las siguientes líneas nos centraremos en Papo MC, quien asoma como el más experimentado representante del país gaucho.

ACZINO

Multicampeón mexicano y orgullo de su país. Ha alcanzado la fama y prestigio gracias a sus contundentes ‘punchlines’ y a su imperturbable puesta en escena. No hay competencia que Mauricio Hérnandez, mejor conocido como Aczino, no haya ganado. Su vitrina está repleta de trofeos obtenidos a lo largo y ancho de la región. Recientemente, TV Azteca hizo una serie documental sobre su vida. Su nombre ha traspasado fronteras a tal punto que fue convocado por AXN Latinoamérica para ser parte del tráiler promocional de la nueva temporada de “Criminal Minds” hace una semana.

Este rapero se ha mantenido en la élite del freestyle desde el 2012, cuando ganó la Red Bull Batalla de los Gallos en Colombia. Sin embargo, este 2020 anunció su retiro del circuito profesional debido a la sobrecarga de actividades en las que se comprometió durante los últimos años de su carrera. Además, precisó que la súbita popularidad que han experimentado los duelos de improvisación ha desvirtuado la esencia de los mismos, razón por la cual ya no tiene interés de continuar.

Por lo tanto, la final internacional de la FMS podría ser la última aparición de Aczino como ‘gallo'. A pesar de que muchos lamentan esta decisión, la expectativa por verlo batallar una vez más ante los mejores del mundo está al tope, tal como lo han expresado sus seguidores en redes sociales. En especial, la posibilidad de que se enfrente con Chuty, su principal adversario y amigo, condimenta aún más el evento. El mexicano llega a esta etapa tras haber ganado de forma invicta la liga de su país. En la ronda clasificatoria hacia la internacional derrotó al argentino MKS con una amplia ventaja.

Este año no le fue muy bien en los torneos de los que fue parte, como la God Level 2vs2, donde hizo dupla con su compatriota Dominic. No obstante, como es habitual en él, dejó rimas para el recuerdo en cada una de sus intervenciones. En el último mes participó en el Urban Fest, en su tierra natal, para ofrecer batallas de exhibición. El pasado 29 de febrero consiguió su primer título del año al consagrarse por segunda vez en la Ghetto Dreams League. Si bien no ha mostrado su mejor versión en lo que va de la temporada, puede que su posible despedida del freestyle en Perú sea una motivación adicional para desplegar todos sus recursos técnicos.

CHUTY

La FMS España ha tenido tres ediciones y en cada una de ellas el campeón ha sido Chuty. Este MC natural de Madrid se caracteriza por su agresividad, buenos reflejos y una sorprendente habilidad para crear símiles. La disciplina a la hora de entrenar lo ha llevado a la cima del freestyle desde su incursión en este movimiento, allá por el 2008. Es uno de los raperos que mejor se ha acoplado a este formato de competencia. Lo ha ganado casi todo, pues todavía tiene pendiente coronarse en una Red Bull Internacional. Pero este factor no desmerece su trayectoria. En la actualidad, los especialistas se debaten entre Aczino y él cuando se habla de quién es el mejor del mundo.

La regularidad es uno de sus puntos fuertes. Tanto así que cuando no saca una holgada ventaja a sus rivales, da la impresión de no haber rendido a su nivel. Hace unos días, el club Team Heretics de E-Sports anunció su contratación como embajador de la firma. Además, cuenta con los auspicios de marcas como Adidas y Nike, lo que lo posiciona hoy por hoy en el exclusivo círculo de aquellos que han hecho de la rima improvisada su estilo de vida.

En lo que va del 2020, el madrileño obtuvo la God Level World Edition. También fue parte de la Ghetto Dreams League, donde ocupó el tercer lugar. Para llegar a la final de la FMS, se impuso en la temporada con 9 victorias y una derrota a manos de Skone. Un hecho anecdótico es que previo a la última fecha de la liga, le tocaba enfrentar a Bnet, quien acababa de adjudicarse el cinturón de la Red Bull, pero el encuentro no se dio. Ocurrió que su adversario no se presentó en la ciudad de Barcelona, con lo que Chuty tenía servido el primer lugar. No obstante, lejos de aceptar cómodamente el triunfo por w.o., pidió que se postergue su duelo para tener la chance de ganar sobre el escenario su título. Y así sucedió. En una gran batalla, Sergio Castro doblegó a Bnet para dejar en claro que la FMS España tiene un solo dueño.

Los fanáticos del freestyle esperan ver un duelo este sábado entre Aczino y él. En sus últimos cruces, la diferencia entre ambos ha sido mínima. No hay un dominio marcado por parte de uno. De ser emparejados en alguna ronda, sería la primera vez que se baten en formato FMS. De nuevo, nuestro país podría ser testigo de este choque. Ya el año pasado disputaron en Perú la final de Supremacía MC, en la que el mexicano resultó vencedor, lo que significa que Chuty buscará su revancha en estas tierras.

TEOREMA

Oriundo de Cañete, Chile, Mateo Cervera supo hacerse de un nombre en el freestyle cuando apenas tenía 16 años. Su salto a la fama se dio gracias a su participación en la BDM Deluxe del 2015, celebrada en su territorio. En aquel torneo, llegó a la final para enfrentar a Aczino, quien resultó campeón luego de una reñida contienda. A partir de ese momento, Teorema ocupó un lugar privilegiado en la élite de las batallas al sobresalir con un nutrido repertorio de técnicas. Es un rapero que, sin problemas, se adapta a los rivales de turno para desafiarlos en lo que mejor saben hacer. Dicho de otro modo, si un contrincante es experto en algún recurso como el doble tempo o las métricas, Cervera no duda en retarlo a un duelo basado en es especialidad.

Junto a su Kaiser es uno de los MC que más ha representado en el extranjero al país mapocho. Durante varios años se resistió a ser parte de la Red Bull como medio de protesta frente a la influencia que tienen las transnacionales en su región. Pero el año pasado sorprendió a sus seguidores al anunciar que sería parte del torneo. Como era de esperarse, Teorema lo ganó sin sobresaltos. Completaba así su envidiable palmarés, que incluye una BDM, una God Level por equipos y un Double AA.

En el 2019, que parecía ser una de sus mejores temporadas, un proceso judicial lo alejó del freestyle. Mientras su caso era investigado, el rapero hizo una pausa en su carrera. Se ausentó en varias fechas de la liga de su país y canceló su participación en distintos eventos que había pactado con anterioridad. Poco a poco volvería a los escenarios hasta retomar con normalidad la actividad competitiva. Precisamente, en Perú regresó a las batallas de 'gallos’ con el campeonato Road To Kingdom, del que salió campeón.

Más adelante, le dieron la posibilidad de recuperar sus contiendas en la FMS Chile y, al terminar el año, obtuvo el título. Para llegar a la final de la FMS superó en la ronda clasificatoria a Potencia, de México. Con un estilo más centrado en la fluidez y en la coherencia de las barras, más que en el ‘punchline’, Teorema demostró que sigue siendo un rival peligroso para cualquiera. Pese a que no ha conseguido podios importantes en lo que va del 2020, su experiencia lo respalda para ser considerado como un candidato serio este sábado.

PAPO MC

Jugador de póker, rapero y youtuber. Alejandro Andrés Lococo interacciona muy bien con el público a causa de su gran puesta en escena. La destreza y la seguridad en sí mismo que refleja sobre los escenarios terminan por inclinar la balanza a su favor. Esta aptitud no solo afecta la percepción del jurado en sus batallas, también desestabiliza a sus rivales. A eso hay que agregarle su hambre de triunfos, ya que en más de una ocasión ha mostrado un exacerbado deseo por ganar y una mala actitud frente a las derrotas. Su momento cumbre se dio en el 2016 cuando se coronó campeón de la Red Bull de Argentina.

Es uno de los MC con mayor recorrido de los que se presentarán el sábado en Plaza de Acho. En sus inicios se caracterizó por un estilo tan agresivo que rayaba en lo hiriente. De hecho, eso le generó enemistades dentro del circuito, como le ocurrió con el emblemático Kódigo, quien lo culpó en el 2014 de tocar temas personales durante uno de sus duelos de improvisación. Pero a diferencia de esos años, ahora resalta por la capacidad que tiene para adaptarse a las instrumentales y para elaborar juegos de palabras.

Papo consiguió su cupo a la final de la FMS tras vencer al español Errecé en la fase eliminatoria. En la liga argentina quedó segundo, después de Trueno. Lo mismo le ocurrió en la temporada anterior, cuando tuvo que conformarse con el subcampeonato, ya que Wos era el indiscutible líder de la tabla. Este 2020 buscará el ansiado título, no sin antes tentar la gloria en Lima, un trofeo que ratificaría el notable dominio que tiene en este formato.

