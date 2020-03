Ayer, durante la celebración de la final de la FMS Internacional, representantes de Urban Roosters se deshicieron en elogios hacia el público peruano por la evolución que ha tenido en los últimos años. Tampoco se quedaron atrás los host del evento, Misionero y Bekaesh, quienes agradecieron a los asistentes por su comportamiento frente a las decisiones polémicas del jurado y por las rosas entregadas a Aczino en el marco de su retiro de las batallas. Pese a que ningún compatriota fue parte de la contienda, la venta de entradas estuvo acorde a la expectativa inicial de la organización. Queda claro, entonces, que Perú ya ocupa un lugar prominente como plaza dentro del circuito del freestyle. Ahora es turno de los MC nacionales.

El 4 de abril tendrá lugar la primera fecha de la FMS Perú, liga que hará su debut en la escena. Diez raperos locales tendrán la oportunidad de demostrar a lo largo del 2020 que la inversión en esta corriente del hip hop tiene sus frutos en cuanto al nivel de los participantes. Como en cualquier otro sector, la proliferación de eventos y el reconocimiento del trabajo de los freestylers abre la posibilidad de que muchos ya puedan dedicarse a tiempo completo a esta ocupación. Por lo tanto, la calidad de lo que puedan ofrecer aumentará a medida de que se siga profesionalizando la disciplina.

Si bien hay casos aislados, exigir logros en instancias internacionales es todavía apresurado. El posicionamiento del talento peruano en la región debe ser entendido como un proceso paulatino que va de la mano con el apoyo de la gente. Mientras la audiencia demuestre un mayor interés por espectáculos de este tipo, se incrementará su potencial como destino publicitario de la empresa privada. De hecho, es un modelo que ya funciona en otros países y que de a pocos se ha consolidado también en el nuestro.

LOS PROTAGONISTAS

En agosto del 2019, Urban Roosters anunció que Perú tendría su propia FMS. El host y el DJ oficiales del evento serían Metz y Dmandado, respectivamente. Los ‘gallos’ elegidos para la primera temporada serían Stick, Strike, New Era, Ghost, Ramset, Choque, Jaze Nekroos y Jota. Se acordó que el décimo cupo sería puesto en disputa a través de un torneo clasificatorio. Tras superar diferentes fases de eliminación, finalmente fue Skill, de 17 años, quien se metió en la lista al derrotar al experimentado venezolano Lancer Lirical.

La selección de exponentes fue también motivo de discusión, ya que los colectivos de improvisación tenían sus propios argumentos para sustentar quién debía o no sumarse a esta división de honor. Tal vez uno de los casos más comentados fue el de Litzen, quien no pudo participar del torneo clasificatorio de la FMS debido a que coincidía con su presentación en la final internacional de Red Bull 2019. Es cierto que habían varias opciones, pero eso no le quita validez a la decisión de la organización, ya que su principal criterio fue la trayectoria de los MC. Por el momento, a los seguidores de este movimiento solo les queda aguardar el inicio de la jornada 1, con la que comenzará un nuevo capítulo para las batallas en el Perú.

