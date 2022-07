El cantautor y músico chileno Germaín de la Fuente llegará a Lima para brindar dos conciertos el próximo 30 y 31 de julio en el Centro de Convenciones Bolívar, como parte de su tour “Y Volveré”. Los seguidores del artista podrán disfrutar de canciones como “Murió la flor” y “Déjenme si estoy llorando”.

El exvocalista de Los Ángeles Negros alcanzó la fama en 1969 tras estrenar su primer LP. Tras seis años llenos de éxitos en la escena latinoamericana, el cantante decidió dejar la banda para iniciar su carrera como solista.

Los próximos 20 años decidió recorrer México y editar más de una decena de discos. Asimismo, fundó su grupo llamado “Germaín y sus Ángeles Negros”. Regrabó éxitos como “Y Volveré”, “Si las flores pudieran hablar” y “Debut y despedida”.

“El romanticismo no debe morir, por ello estamos preparando una noche de gala, de exitosas baladas, noche de nostalgia, un show imperdible. Quiero reafirmarme que yo respeto y admiro a todos los artistas con los que trabajo y he trabajado, con quienes me une una gran amistad siempre, de años, no es de ahora, jamás faltaremos el respeto ni a un consagrado ni a un nuevo artista que invitamos a compartir su propuesta con los ya consagrados, siempre las puertas estarán abiertas. Nadie puede tergiversar tus palabras ni mentir sobre ellas, porque si no ya se vuelve una difamación”, expresó la productora Urman Show en comunicado de prensa.