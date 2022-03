En uno de los puntos más altos de su carrera hasta la fecha, Tony Succar compite por un Grammy en la categoría de Mejor álbum tropical latino por su disco “Live in Perú”.

El ambicioso disco cuenta con el talento de decenas de músicos y cantantes peruanos, entre los que destacan Gian Marco Zignago, Daniela Darcourt, Grupo 5, Christian Yaipén, entre otros.

Los 19 temas del disco están llenos de covers convertidos al ritmo de la salsa, con destacables transformaciones de canciones como “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars y más.

Sin embargo, Tony Succar no tendrá una competencia fácil, compitiendo con algunos de los grandes de la música latina. Aquí sus rivales:

“Salswing!” - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

El legendario cantante panameño Rubén Blades se une con Roberto Delgado y su experimentada orquesta para este disco que une armoniosamente la salsa y el jazz.

“En Cuarentena” - El Gran Combo de Puerto Rico

La legendaria orquesta El Gran Combo de Puerto Rico regresó tras cinco años de relativo silencio con este álbum que se empezó a grabar poco antes del comienzo de la pandemia del COVID-19 y que muestra que sus seis décadas de existencia, la banda musical sigue siendo un referente en el género.

“Sin Salsa No Hay Paraíso” - Aymée Nuviola

La sonera cubana Aymée Nuviola, combinando con destreza no solo los sonidos de su isla natal, sino también los ritmos del vallenato. Para esto, invitó a su álbum a varias artistas colombianas como Majida Issa, Paula Arenas, Maia y Fanny Lú. Destaca en el disco el tema “Colombia”, una carta de amor al país Sudamericano, así como una versión salsa del clásico de Carlos Vives “La tierra del olvido”.

“Colegas” - Gilberto Santa Rosa

‘El caballero de la salsa’ muestra porqué está en la cima de este género con “Colegas”, un disco donde, como su título insinúa, presenta 16 colaboradores con otros grandes de la música como Isaac Delgado, Tito Nieves, Juan José Hernández, Tito Rojas, Luisito Carrión, Nino Segarra, Pirulo, Choco Orta, José Alberto ‘El Canario’ y otros.

En una entrevista con El Comercio, Tony Succar aseguró ser consciente de la dura competencia a la que se enfrenta, a la que comparó con enfrentarse a Brasil, Argentina y Alemania en el Mundial de Fútbol. Aún así, el músico peruano señaló que “nada está dicho y que siempre hay una chance”.

“Voy a intentar todo lo que pueda para que la gente escuche, compare y escoja el disco que más le guste”, afirmó.