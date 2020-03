Si Gregory Porter no se hubiera herido el hombro a principios de su prominente carrera como jugador de fútbol americano en la universidad, el mundo no hubiese sido testigo de su talento artístico que lo ha llevado a convertirse en embajador del jazz y el gospel en pleno siglo XXI.

►CORONAVIRUS | Últimas noticias de la pandemia que deja 22.000 muertos

Su sonido, que es una mezcla de estilos entre el jazz, el gospel, el swing y el blues, viene de varias partes: “Las primeras bases musicales que oí fueron de gospel, salido de los discos de mi madre, y de música en vivo que escuchaba en pequeñas iglesias en California”, dijo Porter a la revista Other Voices.

Después de un inicio lento pasando por los bares de jazz de Brooklyn y Harlem, en Nueva York, la carrera de Porter ha despegado: lleva cinco álbumes de estudio, dos premios Grammy (uno por “ Liquid spirit” en 2014 y otro por “ Take me to the alley” en 2017). Su próximo álbum ya está a la vuelta de la esquina, y con singles como la fantástica “ Revival”.





TE PUEDE INTERESAR

------------------------------

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el covid-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

------------------------

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.