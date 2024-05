El compositor, productor y cantante Patrik Romantik regresa a la escena musical con el lanzamiento de “Aguante Inmigrante”, una cumbia peruana fresca y potente que forma parte de su nuevo disco “La cumbia del futuro”, que se lanzará el 17 de mayo en todas las plataformas digitales.

El destacado artista peruano vuelve a la escena musical con la canción “Aguante Inmigrante”, una cumbia urbana que refleja la migración que viven millones de personas que dejan su país y buscan cumplir sus sueños en otras tierras.

‘Aguante Inmigrante’ es el primer sencillo que lanzará Patrick Romantik de su próximo disco ‘La cumbia del futuro’, que es una canción que fusiona la cumbia peruana con elementos urbanos y que se muestra con un mensaje para crecer y no rendirse ante las adversidades de la vida.

“Salí buscando mi sueño, buscando chamba de lo que fuera para sobrevivir; pero así es la vida que me toca vivir, así es mi suerte y tengo que seguir. Soy un inmigrante, nunca para atrás, siempre para adelante; y si me caigo pues me levanto, yo tengo aguante”, es parte de la letra de ‘Aguante Inmigrante’ y que refleja sus propias experiencias.

Como se recuerda, Patrick Romantik ha trabajado al lado de figuras como Jennifer López, CNCO, Natti Natasha, Enrique Iglesias, Becky G, Bad Bunny, Prince Royce, Marc Anthony, Silvestre Dangond, Mike Bahía, Thalía, Pedro Capo, Grupo 5, Corazón Serrano, Hermanos Yaipén y muchos otros más.

El videoclip de “Aguante inmigrante” fue grabado en el barrio Hialeah, la ciudad más hispana de los Estados Unidos. Además, Patrick cuenta con su propia disquera Koi-To records y PJ records es el management en EE.UU.

Alex Béjar habló de su vínculo con Franco Cabrera tras beso en evento: ¿Cómo reaccionó?