Una gran noche para sus fanáticos peruanos. El cantante británico Harry Styles se presentó este martes 29 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima y deslumbró con canciones como “Golden”, “Treat People With Kindness” y “Watermelon Sugar”. Pero, hubo una canción que se robó la atención del público y esa fue “Cariñito”.

La canción sonó durante el concierto de la estrella británica. Esta famosa canción se escuchó instantes previos a “Late Night Talking”, la cual forma parte de su repertorio. El público se puso eufórico ante esta inesperada acción y no dudó en corear la letra de esta famosa canción.

Uno de los mejores momentos del show de @Harry_Styles en Lima: cuando la banda tocó "Cariñito" antes de "Late Night Talking" pic.twitter.com/ynkmtvwW7v — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) November 30, 2022

Nunca pero nunca me abandones cariñito

NO TE VAYAS HARRY 😭 #HarryStylesPeru #HarryStyles pic.twitter.com/rG0ZCSNsgq — ❤ MiShel Cpღ (@Karen_Bet10) November 30, 2022

“No te vayas Harry”, “Nunca pero nunca me abandones cariñito”, “Todos coreando ´Cariñito´, amo” fueron algunos de los comentarios vertidos por los seguidores del ex integrante de One Direction en redes sociales.

Cabe recordar que Harry Styles llegó a nuestro país durante la madrugada del pasado lunes 28 de noviembre junto a su equipo. Su concierto, programado para la noche de este martes 29, forma parte de su gira mundial “Love on Tour”.