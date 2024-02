La agrupación de tenores Il Divo regresará al Perú y ofrecerán un concierto con el que celebrarán sus 20 años de trayectoria musical el próximo sábado 1 de junio, esto como parte de su gira internacional.

El show musical, que será dedicado a su aniversario como grupo, se realizará en la Sede Legado de La Videna, en el distrito de San Luis. Las entradas estarán disponibles en Joinnus desde este miércoles 21 de febrero.

De ese modo, los cantantes Urs Bühler (tenor) de Suiza, Sébastien Izambard (tenor) de Francia, David Miller (tenor) de Estados Unidos y el nuevo miembro Steven LaBrie (barítono) de Estados Unidos, lanzaron también su nuevo álbum “XX: 20th ANNIVERSARY ALBUM”.

Aquella nueva producción ha sido realizada con el apoyo de Carlos Fernando López, productor Ricky Martin, Laura Pausini, Marc Anthony y otros. López también fue ganador de varios premios Grammy.

El nuevo álbum de Il Divo





“XX: 20TH ANNIVERSARY ALBUM”, incluye canciones cantadas por IL DIVO en inglés, español e italiano, así como una composición original escrita por el grupo llamada “Despertar sin ti”.

Además de la versión de Il Divo de “Crazy” de Gnarls Barkley, el álbum también incluye “I Have Nothing” de Whitney Houston con una versión en español, “No tengo nada”, “Hoy tengo ganas de ti” de Miguel Gallardo; “Always On My Mind” de Brenda Lee y Elvis Presley, cantada en inglés e italiano.

También se podrá escuchar de “Perfect” de Ed Sheeran ; “Despacito”, de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber, y más. “XX” mantiene el espíritu del sonido característico de IL DIVO mientras amplía su alcance en su décimo álbum completo y el primero de forma independiente en Il Divo Music/Thirty Tigers.

Sobre su concierto en Lima