El influencer peruano IOA, quien goza de más de 1 millón de seguidores en Tiktok, realizó un tributo a Rosalía recreando la gira internacional de la cantante, el ‘Motomami Tour’. Dicho evento se realizó el 3 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Tras la grandiosa recepción del primer concierto, decidió aperturar una segunda fecha.

Recordemos que la cantante española realizó un tour por Sudamérica llamado ‘Motomami Tour’, pero, para tristeza de los fanáticos peruanos, no ofreció ningún show en nuestro país. Lo que sirvió de motivación al influencer a hacer su propia versión del concierto para que los seguidores de ‘La Rosalía’ no se quedaran con ganas de ver el show.

IOA ANUNCIA SEGUNDA FECHA DE SU ‘MIJI SHOW’

Si te perdiste el concierto del youtuber, pierde cuidado que el peruano se presentará una vez más replicando el show de la cantante española, el próximo viernes 24 de marzo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima.

Las entradas salieron a la venta el pasado viernes 10 de marzo por la página web joinnus.com, estos son los precios:

- You did It: S/. 136.00

- Sakara: S/. 91.00

- De repente quizás: S/. 57.00

Además, habrá Meet and Greet para poder ver y tomarse fotos junto al popular youtuber.

- You did It + Meet and Greet : S/. 169.00

- Sakara + Meet anda Greet: s/. 151.00