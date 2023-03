Es extraño pensar que en un lugar del multiverso, una película con un elenco primariamente asiático protagonizada por una mujer y que parte de su argumento gira en torno a una auditoría de impuestos a una lavandería prácticamente barrió con los Premios Óscars, pero eso es lo que pasó con “Everything Everywhere All At Once”, cinta que salió de la noche más importante del cine con siete estatuillas doradas, superando a filmes como “Top Gun: Maverick”, “Avatar: El camino del agua” y “All Quiet in the Western Front”.

Más curioso aún es que este es el segundo filme de sus directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert -conocidos colectivamente como los Daniels-, quienes superaron a gigantes del cine como Steven Spielberg, Todd Field, Ruben Östlund y Martin McDonagh en el máximo premio que se le puede otorgar a un realizador.

Los Daniels se conocieron mientras estudiaban cine en el Emerson College de Boston, iniciando su carrera dirigiendo videos musicales para artistas como The Shins, Foster the People, Joywave y Manchester Orchestra. Fue recién en 2016 que tuvieron su primera incursión en los filmes con “Swiss Army Man”, un extraña comedia negra protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe sobre un hombre (Dano) que queda varado en una isla con un peculiar cadáver (Radcliffe).

"Swiss Army Man", la primera película de los Daniels. (Foto: A24)

La cinta tuvo un éxito moderado, lo que les permitió a los Daniels comenzar su nuevo proyecto, una extraña comedia de ciencia ficción basada en la teoría del realismo modal propuesta por David Kellogg Lewis, que estipula que todos los mundos posibles lógicos son tan reales como el que habitamos, premisa que les permitía extender su creatividad al límite.

En el centro de la película estaba el personaje de Evelyn Quan Wang, la dueña de una lavandería que se ve involucrada en una aventura por el multiverso, un papel difícil ya que su intérprete no solo tiene que mostrar gran proeza física para las escenas de artes marciales, sino también tino cómico y capacidad actoral para las escenas más dramáticas. Y si bien Michelle Yeoh hizo un trabajo tan espectacular que le valió el primer Óscar de su carrera, cabe señalar que en otro universo su papel pudo haber caído en manos de Jackie Chan, contando una historia completamente distinta.

“Nunca sabes cómo la alquimia del arte de contar historias dejará las cosas”, dijo Daniel Kwan en una entrevista con The Hollywood Reporter. “Al cambiar los personajes lo hicimos más personal, nos dio una fortuna en experiencia para poner en la historia. De un momento a otro se hizo más fácil de escribir e imaginar”.

Michelle Yeoh en una escena clave de "Todo en todas partes al mismo tiempo" ("Everything Everywhere All at Once"). / A24

El elenco fue completado por Ke Huy Quan como Waymond Wang, el tímido esposo de Evelyn; Stephanie Hsu como Joy Wang, la conflictiva hija adolescente de la pareja; James Hong como Gong Gong, el abuelo y Jamie Lee Curtis como Deirdre Beaubeirdre, la inspectora de impuestos.

Para conseguir fondos para el filme, los Daniels se volvieron a unir con A24, empresa cinematográfica con la que ya habían realizado “Swiss Army Knive”. Por el lado de la producción, los realizadores reclutaron a su frecuente colaborador, el productor Jonathan Wang, así como a Anthony y Joe Russo, directores de conocidas películas de Marvel.

La filmación de la película comenzó en enero del 2020 y duró 38 días, un periodo propicio para Los Daniels que pudieron evitar el comienzo de la pandemia del coronavirus. La premiere ocurrió en el festival South by Southwest el 11 de marzo del 2022, para luego tener un estreno en los Estados Unidos el 8 de abril del 2022. Desde entonces, debido a su popularidad, ha sido repuesto en cines en repetidas ocasiones, incluyendo en enero del 2023 gracias a su nominación al Óscar. Hasta la fecha es la película de A24 con mayor recaudación, superando los US$100 millones a nivel global con un presupuesto de US$14 millones.

La popularidad de la película también se hizo evidente en la temporada de premios, donde ganó distinciones en los Globos de Oro, los Critics’ Choice Awards y el BAFTA, así como premios de los sindicatos de actores, directores, productores y escritores. Por supuesto su noche más grande fue en el Dolby Theater, donde fue el ganador indiscutible de los Óscar.

“Hay grandeza en cada una de las personas, sin importar quienes son”, dijo el director Daniel Kwan en una de las tres veces que se subió al escenario. “Si tienes un genio que está esperando estallar, solo necesitas encontrar a las personas indicadas para liberarlo. Muchas gracias a aquellos que desbloquearon mi genio. Esto significa mucho para nosotros. Gracias a la Academia.”