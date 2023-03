“Everything Everywhere All At Once” (”Todo en todas partes al mismo tiempo”) se lleva la estatuilla a la Mejor película en la 95.ª edición de los Premios Óscar. La cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert y protagonizada por Michelle Yeoh gira en torno a una familia que se ve envuelta en una crisis de múltiples universos y era una de las favoritas para llevarse el premio mayor.

Esta cinta venció a duros rivales como “Sin novedad en el frente”, “El triángulo de la tristeza”, “Elvis” ,”Avatar: El camino del agua”, “Los Fabelman” y “Ellas hablan”.

La victoria es una gran señal para películas con un elenco predominantemente asiático que replica en cierto modo el éxito que tuvo la cinta coreana “Parasite” en los Premios Óscar del 2020. Es también un triunfo para el género de la ciencia ficción, siendo esta la segunda película de este tipo en llevarse el máximo premio de la Academia después de la victoria de “The Shape of Water” en 2018.

El filme ganó tres de los cuatro Oscar de actuación para las estrellas Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. Yeoh interpretó el papel principal de la dueña estresada de un lavadero de ropa que descubre tener súperpoderes en universos alternativos.

”Para todos los niños y niñas que lucen como yo y están mirando esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades”, dijo la actriz malaya de 60 años en el escenario. Ke Hu Quan, quien fue una estrella de niño y dejó la actuación durante dos décadas, y la veterana de Hollywood Jamie Lee Curtis ganaron el Oscar a mejor actor y actriz de reparto por sus actuaciones en “Everything Everywhere All at Once”.

Quan, quien nació en Vietnam, lloró en el escenario y besó la estatuilla del Oscar al sostenerla frente a grandes personalidades del mundo del espectáculo. (El Comercio/ EFE)