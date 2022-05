Isaac et Nora no es un dúo de músicos e intérpretes. Es un cuarteto conformado por todos los miembros de la familia Restoin. Nicolás, el papá, da el acompañamiento musical, Catherine, la mamá, graba los videos, Isaac, el mayor, acompaña con la trompeta y Nora, la menor, da vida a clásicos de todo el mundo con una entrañable voz que con la misma facilidad arranca una lágrima como una sonrisa.

Desde que subieron su primer video a YouTube en agosto del 2016 -una versión en francés de la canción Yiddish de los años 30s, “Bei mir bistdu shein”-, los pequeños Isaac y Nora, entonces de 8 y 5 años, se convirtieron en virales. A la fecha dicho video suma 5.8 millones de vistas, superado solo por su versión de la cubana “20 años”, que ha llegado a los 6.5 millones.

Pero no fue hasta la pandemia que el éxito de los Restoin arrasó la plataforma. Actualmente sus videos suman en total más de 90 millones de vistas. Y es que, durante los meses de confinamiento, esta familia ingresó a los hogares en todo el mundo llevando la dulce voz de Nora como una forma de paliar las angustias pandémicas.

Por su joven voz han pasado grandes canciones de casi todos los rincones del mundo. “Hallelujah” del canadiense Leonard Cohen, Sweet Dreams de los ingleses Eurythmics, Gracias a la vida de la chilena Violeta Parra, Griechischer Wein del germano Udo Jürgens, No soy de aquí, ni soy de allá del argentino Facundo Cabral y, no podía faltar, una de las tonadas más representativas del cancionero criollo peruano: Olvídala Amigo de Carmencita Lara.

Ahora, con su primer álbum bajo el brazo, “Latin & Love Studies”, llegan a Arequipa y Lima el 27 y 28 de mayo gracias a la productora FestiAutor.

Desde México, días antes de su llegada a Perú, Isaac, Nora y su papá Nicolás, dieron una entrevista exclusiva a El Comercio.

—¿Qué les atrae tanto de la música latinoamericana?

No es fácil de explicar por qué esta música es tan atractiva para nosotros. Solo sentimos que nos gusta mucho escucharla. Nos gusta las melodías y el ambiente que genera. Hay muchos sentimientos en esta música, de la nostalgia hasta la alegría, y también hay una multitud de ritmos distintos. Pero bueno, quizá también es lo mismo para las otras músicas. Creo que solo podemos decir que nos da mucho placer escuchar ese toque latino.

Y de los artistas latinoamericanos, ¿cuáles son sus favoritos?

Isaac: mi cantante favorito, o mis cantantes favoritos son Daniel e Iván, del grupo mexicano Daniel Me Estas Matando.

Nora: mis cantantes favoritas son Natalia Lafourcade y Mon Laferte.

En general, ¿qué música le gusta a cada uno?

Por supuesto nos gusta la música latina, pero escuchamos de todo. Las primeras canciones que hemos aprendido eran clásicos de jazz. Pero como crecemos, nuestros gustos evolucionan. Isaac escucha muchos clásicos del rock, grupos como AC/DC, y toca mucha guitarra eléctrica en la casa, y Nora escucha muchos grupos de K Pop como BTS o Black Pink.

¿Cómo se enamoraron de la música?

No sabemos cuándo empezó exactamente, pero empezó muy pronto. Nos acordamos de que, cuando éramos bebés, nuestro padre, en lugar de contar historias antes de ir a la cama, a menudo nos cantaba canciones.

—Claro, su casa debe estar siempre rodeada de música. ¿Quién decide, por ejemplo, qué se va a escuchar mientras cenan?

A menudo son Catherine, la mamá, o Nora que ponen la música. Para ellas es difícil de vivir sin música. Por supuesto ponen música latina, pero puede ser muchos estilos diferentes. Nora suele poner “Kingston Town”, la versión de UB40 porque a ella le encanta el ambiente ‘relax’ y positivo que está canción puede dar.

—La avalancha de seguidores que tienen en redes sociales prueba que su estilo es más que bienvenido. Tomando en cuenta esta popularidad, ¿por qué nunca aceptaron presentarse en programas de talentos?

Creo que no son programas adecuados para nosotros, porque creo que nuestra particularidad, si tenemos una, no viene de nuestro talento. ¡No somos virtuosos en absoluto! Creo que nuestra característica es solo nuestro amor por la música y nuestro placer de tocar canciones que nos gustan, nada más.

—¿Quién decidió el concepto de su último álbum?

El éxito de nuestra versión de “Veinte Años”, la cantidad enorme de mensajes tan amables y cariñosos que hemos recibido del público Latino Americano, nos han dado ese deseo de hacer un álbum con clásicos latinos.

—¿Cómo afrontaron la pandemia? ¿Tuvieron miedo?

No, no hemos tenido miedo. A pesar de todas las dificultades de esta pandemia, tuvimos mucha suerte de poder estar bien. Tenemos la suerte de vivir en una casa con un pequeño jardín, y sobre todo, tocar música es una buena actividad para pasar tiempo en familia durante un confinamiento.

—¿Todo es armonía entre los hermanos? ¿de qué y por qué pelean?

Son niños muy normales, entonces se pelean a menudo. Por ejemplo, si tienen que dormir en la misma cama, Isaac va a quejarse que Nora toma todo el espacio, y Nora va a quejarse que Isaac ronca demasiado fuerte.

—Nora, ¿cómo descubriste que tenías esa voz conmovedora?

No sé, tengo la impresión de cantar normalmente. Trato de cantar notas con justeza. No es fácil. Mi padre siempre me dice que no debo cantar con fuerza por el momento, para no dañar mis cuerdas vocales, pero estoy muy contenta si mi manera de cantar emociona.

—Isaac, ¿cuál es tu instrumento favorito?

En este momento, creo que mi instrumento favorito es la guitarra eléctrica (la SG, como Angus Young, o la Telecaster, como Keith Richards).

—¿Han pensado en presentarse los cuatro juntos?

Estamos siempre los cuatro juntos, pero la mamá siempre está del otro lado de la cámara. Pero siempre estamos todos juntos, no podría ser de otra manera.

1 De Paiján a Poullan-sur-Mer El 30 de octubre del 2020 una voz, casi susurro, cantando sobre despechos y dolor, remeció Youtube. Era la pequeña Nora Restoin cantando la cantinera “Olvídala Amigo” que Carmencita Lara, hija notable de Paiján, hizo imprescindible. El video ha acumulado hasta la fecha 1.590 millones de vistas y 3,729 comentarios.

—Escuchar la sueve e infantil voz de Nora cantar las estrofas de “Olvídala Amigo” ha calado mucho en el público. ¿Cómo la conocieron? ¿Quién escogió la canción?

Catherine escucha mucha música en la casa y un día, nos dijo: “escuchen esta canción, me encanta, y creo que podrían tocarla”. La canción era “Olvídala Amigo” de Carmencita Lara. Así fue.

—¿Qué les gustó de esa canción?

El ritmo de vals peruano criollo, la melodía, el pasaje donde la cantante habla.

—¿Saben lo que significa la letra?

Si, se habla de un hombre que bebe para olvidar a una mujer y que debería olvidarla sin beber. Lo que es divertido es que hemos leído muchos comentarios acerca de nuestra versión diciendo al fin de la canción: “tengo sed”.