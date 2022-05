Un gran comienzo. Este año, la joven artista Olivia Rodrigo ha sido nominada por primera vez a los Billboard Music Awards y competirá por 13 importantes galardones en la gala que se llevará a cabo este fin de semana.

Tras su exitoso paso por los Grammy 2022, donde alzó 3 gramófonos, se espera que Rodrigo arrase con los premios otorgados por Billboard, revista estadounidense dedicada a la industria musical. Aún no se sabe si la artista asistirá al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (Estados Unidos) este domingo.

Para los Billboard 2022, Olivia Rodrigo tentará el galardón a Mejor artista junto a Doja Cat, Drake, Taylor Swift y The Weeknd. También competirá por Artista nuevo, Mejor Artista Femenino, Artista Top Hot 100, Mejor artista en streaming, Top Artista de Radio, Artista Top Billboard Global 200 y Mejor artista mundial de Billboard. En esta última contienda también están BTS, Dua Lipa, Ed Sheeran y The Weeknd.

Su primer álbum de estudio “SOUR”, lanzado el 21 de mayo de 2021, también lo ha llevado a recibir la nominación por Top Billboard 200 Album. En la misma categoría están Adele por “30″, Doja Cat por “Planet Her”, Drake con “Certified Lover Boy” y Morgan Wallen por “Dangerous: The Double Album”.

En tanto, su sencillo “good 4 u”, que tiene más de un billón de reproducciones en Spotify, ha sido nominada a Canción Top Hot 100 junto a “Kiss Me More” de Doja Cat ft. SZA, “Levitating” de Dua Lipa, “Stay” de The Kid LAROI & Justin Bieber y “Save Your Tears” de The Weeknd & Ariana Grande. Además, compite en Top Canción Streaming, Top Canción Radial y Top Billboard Global 200 Canción.

Cabe destacar que la nueva edición de los Billboard Music Awards se realizarán este domingo 15 de mayo desde las 7 p.m. (hora peruana). El evento podrá ser seguido a través de los canales canal TNT y TNT series en Latinoamérica; mientras que la cadena NBC transmitirá para Estados Unidos.