La reactivación de los conciertos en el mundo, tras la paralización producida por la pandemia del COVID-19, ha significado el retorno de grandes estrellas al Perú. Bad Bunny, Avril Lavigne, Coldplay y Daddy Yankee son solo algunos de los artistas que brindarán un show en nuestro país.

Los fanáticos de estos cantantes, pertenecientes a distintos géneros musicales, han hecho largas colas virtuales –en muchos casos- para conseguir una entrada e ir a sus respectivos conciertos. Aquí te dejamos todos los detalles sobre el presupuesto que necesitarías para no perderte los mayores eventos.

Anuel AA (quedan entradas)

El reconocido trapero puertorriqueño se presentará en Lima este 21 de mayo en el Arena Perú, como parte de su gira “Las Leyendas Nunca Mueren World Tour”, bajo la producción de Tropimusic Entertaiment. Anuel AA, uno de los artistas más influyentes del género urbano, regresará a nuestro país para un nuevo show, después del que ofreció en mayo de 2019 junto a Karol G. Anuel AA posee éxitos como “La ocasión”, “Reloj”, “China”, “Adicto”, “Súbelo”, “Ley Seca”, “Secreto”, “Está cabrón ser yo”, “Diosa Remix” y “Los Dioses”, entre otros. Las entradas se encuentran disponibles a través de Teleticket desde el viernes 18 de febrero.

Costo mínimo: S/ 113.90

Costo máximo: S/ 517.50

Entradas a la venta en Teleticket.

Anuel AA durante su presentación en Lima en 2019. / Kelvin García. El Comercio

The Kooks (quedan entradas)

Un espectáculo para sus fieles seguidores. La banda británica The Kooks tocará en Lima este 24 de mayo en el Arena 1 de la Costa Verde. Esta presentación forma parte de su gira mundial que celebra los 15 años desde el lanzamiento de su álbum debut “Inside In/Inside Out”. La agrupación de indie integrada por Luke Pritchard, Hugh Harris y Alexis Nuñez fue creada en 2006 y es conocida por temas como “She Moves in Hero Own Way” y “Naive”. Aún quedan entradas disponibles en la web de Teleticket.

Costo mínimo: S/ 168.00

Costo máximo: S/ 297.30

Entradas a la venta en Teleticket.

Louis Tomlinson (entradas agotadas)

Su primera vez en Lima como solista. El exintegrante de la boyband One Direction, Louis Tomlinson, confirmó su concierto en nuestro país para el miércoles 1 de junio en el Arena Perú como parte de la gira promocional de su álbum debut “Walls”. Desde el pasado 15 de noviembre, se liberaron las entradas para el público en general y se agotaron en tiempo récord, según confirmó la productora Move Concerts Perú. Ante la gran demanda evidenciada en la cola virtual de más de 20 mil personas, los fanáticos del artista británico solicitaron ampliación del aforo. En abril pasado, se confirmó que el show cambiaría de local al Arena Perú Explanada del Jockey Plaza y se ofrecieron entradas adicionales.

Costo mínimo: S/ 211.60

Costo máximo: S/ 390.00

Karol G (quedan entradas)

La gira “Bichota Tour Reloaded” trae de regreso a Karol G al Perú. La famosa colombiana anunció que se presentará el próximo 4 de junio en el Arena 1 de la Costa Verde. La venta general de entradas se llevó a cabo el pasado 4 de marzo. Este fue todo un éxito y se logró el ´sold out´ en tiempo récord. La gran demanda por ver a la cantante llevó a que la productora habilite una nueva fecha para el 5 de junio en el mismo recinto. Al igual que para la primera fecha, todas las entradas para ver a la ´bichota´ fueron vendidas. Karol G es una de las artistas más importantes del género urbano. Ella ganó un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo en 2018 y, gracias a su éxito “Tusa”, conquistó los American Music Awards, Latin American Music Awards y Billboard Latin Music Awards.

Costo mínimo: S/ 185.00

Costo máximo: S/ 490.00

Solo quedan entradas para la segunda fecha. A la venta en Joinnus.

Wisin y Yandel (quedan entradas)

Todo lo que tiene un inicio, tiene un final. El “dúo de la historia”, Wisin y Yandel, llegará a Lima para presentarse el 18 de junio y encontrarse con sus fanáticos, como parte de su gira de despedida “La Última Misión Tour”. Su show tendrá lugar en el Jockey Club del Perú y pondrá fin a un legado de 24 años en la industria musical. El dúo reguetonero tocará las mejores canciones de su repertorio, entre las cuales se ubican “Abusadora”, “Algo me gusta de ti”, “Rakata” y “Llame pa’ verte”, entre otras.

Costo mínimo (individual): S/ 141.00

Costo máximo (individual): S/ 260.00

Solo quedan entradas Box Platinum de 10 personas y Box Platinum individual. A la venta en Teleticket.

Wisin y Yandel en marzo del 2019, durante su visita a Lima. / Kelvin García/ El Comercio.

Sebastián Yatra (quedan entradas)

El Arena Perú será el escenario para que el cantante colombiano Sebastián Yatra realice su concierto el próximo viernes 19 de agosto, como parte de su tour “Dharma” que también pasará por otros países de la región. El artista regresa a nuestro país después de 4 años, tras su show ofrecido en 2019 con su “Yatra Yatra Tour”. Él tiene en su repertorio éxitos como “Tacones Rojos”, “Pareja del Año”, “Chica Ideal”, “No hay Nadie Más”, “Melancólicos Anónimos”, “Traicionera”, “Un año” y “Devuélveme el corazón”, entre otros. Las entradas para el evento salieron a la venta el pasado martes 8 de marzo a través de Teleticket y aún hay algunas disponibles.

Costo mínimo: S/ 138.70

Costo máximo: S/ 581.40

Entradas a la venta en Teleticket.

Sebastián Yatra durante su concierto en Lima en noviembre del 2019. / Jessica Vicente. El Comercio.

Avril Lavigne

La estrella del pop punk retorna a nuestro país después de 12 años. Ella brindará un concierto exclusivo el próximo 5 de setiembre, como parte de su gira promocional “Love Sux” que también la llevará a otros países de la región como Brasil. La cantante canadiense se presentará en el Arena Perú, junto al Jockey Plaza. La importante artista regresa a Lima para interpretar algunos de sus mayores éxitos musicales como “Complicated”, “Sk8r boi” y “Girlfriend”, entre otros. Además, presentará nuevas canciones de su último álbum “Love Sux”, donde el sencillo principal es “Bite Me”. La preventa se realiza entre el 13 y 14 de mayo; mientras que la venta general inicia este 15 de mayo a las 9 a.m.

Costo mínimo: S/ 153.00

Costo máximo: S/ 448.00

Entradas a la venta en Teleticket.

Avril Lavigne en su concierto en Lima del 2011. / Musuk Nolte. El Comercio.

Coldplay (entradas agotadas)

El cuarteto conformado por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion ofrecerá un show en Lima el próximo 13 y 14 de setiembre en el Estadio Nacional como parte de la segunda etapa de su gira mundial “Music of the Spheres”. Es la segunda vez que Coldplay tocará en Lima, después de su exitoso show en abril de 2016. La popularidad de la agrupación hizo que este concierto fuera uno de los más rápidos en quedar en ‘sold out’ y que, semanas después, se negociara una segunda fecha cuyas entradas se terminaron igualmente rápido. La banda británica empezará su tour en Costa Rica y llegará a otros países de la región. La artista Camila Cabello será la encargada de abrir el esperado concierto.

Costo mínimo: S/ 170

Costo máximo: S/ 765.00

Chris Martin de Coldplay con la bandera peruana, durante su visita al país en 2016. / Mario Zapata/ El Comercio

Guns N’ Roses (quedan entradas)

Los integrantes de Guns N’ Roses se reúnen nuevamente para su “South American Tour 2022″ con el cual llegarán a Lima el próximo 8 de octubre para celebrar los 30 años de trayectoria de Axl Rose, Slash y Duff McKagan. Esta gira es la continuación de su exitoso “Not in This Lifetime Tour”, que marcó el reencuentro de su núcleo original tras varios años de distanciamiento. La agrupación se presentará en el Estadio de San Marcos, pero no estarán solos. La banda mexicana Molotov será la telonera, prometiendo una noche inolvidable para los asistentes. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Costo mínimo: S/ 211.00

Costo máximo: S/ 585.00

Entradas a la venta en Teleticket.

Guns N' Roses en una de sus visitas previas al Perú. / Grupo El Comercio.

Daddy Yankee (entradas agotadas)

“La última vuelta World Tour” será la única oportunidad que tendrán los peruanos para ver a Daddy Yankee, antes de su retiro oficial de la industria musical. El ‘Big Boss’ del reggaetón tenía planeado presentarse en una sola fecha el próximo 18 de octubre; pero debido a la gran demanda, la productora decidió ampliar una fecha más para el 19 de octubre. Sus shows de despedida en Perú se realizarán en el Estadio Nacional, donde el cantante puertorriqueño nos cantará los mejores temas de su carrera como “Gasolina”, “Dura” y “Con Calma”. Desafortunadamente, todos los tickets para los shows se agotaron solo horas después de estar disponibles.

Costo mínimo: S/ 176.00

Costo máximo: S/670.00

Daddy Yankee en Lima, el 2015. / Luis Gonzáles. El Comercio.

Bad Bunny (entradas agotadas)

El anuncio de su llegada emocionó a todos sus seguidores peruanos. Bad Bunny brindará un concierto en el Estadio Nacional de Lima el próximo domingo 13 de noviembre como parte de su “World’s Hottest Tour” que también llegará a otros países de Latinoamérica. La gran demanda que hubo por parte de los fanáticos del ´Conejo Malo´ hizo que todas las entradas se agoten en tiempo récord; por lo que los fanáticos solicitaron que se habilite una segunda fecha. Días después, la productora encargada del evento confirmó un segundo concierto para el lunes 14 de noviembre en el mismo recinto. En este caso, la totalidad de las entradas también fueron vendidas en cuestión de minutos.

Costo mínimo: S/ 175.00

Costo máximo: S/ 680.00

Bad Bunny este 2022, durante una presentación de la gira "El último tour del mundo" en Estados Unidos. / Chandan Khanna. AFP.

Arctic Monkeys (entradas agotadas)

El próximo 15 de noviembre, la banda británica Arctic Monkeys brindará un concierto en el Arena 1 Costa Verde en San Miguel. Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders, y Nick O’Malley llegarán a Lima para deleitar al público. Asimismo, los fanáticos tendrán un motivo adicional de celebración ya que los teloneros serán el grupo neoyorquino Interpol, otros prominentes representantes del rock. Actualmente, las entradas se encuentran agotadas.

Costo mínimo: S/ 170.00

Costo máximo: S/ 340.00

El público asistente al show de Arctic Monkeys en marzo del 2019 en Lima. / Juan Ponce. El Comercio.

Harry Styles (entradas agotadas)

Debido a la pandemia por el COVID-19, el artista británico tuvo que postergar su concierto en Lima, programado inicialmente para octubre del 2020. Pero, finalmente, Harry Styles se presentará el próximo 29 de noviembre en el Jockey Club como parte de su segunda gira mundial “Love on Tour”. El ex One Direction llegará al Perú por segunda vez, pero será la primera vez que ofrecerá un show como solista. Las entradas disponibles vendieron el pasado jueves 20 de enero y se acabaron en cuestión de minutos. En la web de Teleticket, las fanáticas registraron una larga cola virtual para comprar los boletos. La telonera del concierto será la jamaiquina Koffee.

Costo mínimo: S/ 180.00

Costo máximo: S/ 559.00

¿Cuál es el presupuesto total que debes tener?

Existe una gran oferta de conciertos para este 2022 de distintos artistas internacionales que llegarán a la capital del Perú para brindar sus respectivos espectáculos. Si quieres asistir, o ya has conseguido las entradas para estos 13 shows, debes tener en cuenta el monto a gastar. Aquí te dejamos los detalles:

Si deseas adquirir la entrada del mínimo valor, a pesar de lo alejado que puedas estar del artista, el costo total por los 13 conciertos será: S/ 2,148.60.

En caso contrario, si quieres estar más cerca de tu cantante favorito, y por ende adquirir el ticket más caro, el precio total a pagar por los 13 shows en Lima será: S/ 6,643.20.

Reiteramos que varios de los eventos que se realizarán en Lima ya tienen todos sus boletos agotados.