El día llegó. Los integrantes de la agrupación estadounidense Jonas Brothers, Kevin Jonas, Joe Jonas y Nick Jonas; arribaron al Perú para ofrecer un concierto para el concierto que realizarán este domingo 21 de abril en el Costa 21, ubicado en circuito de playas de la Costa Verde, distrito de San Miguel.

El grupo norteamericano ofrecerá esta presentación como parte de su gira mundial Celebrando Cinco Álbumes de la banda.

A través de las redes sociales de Tik Tok y X se compartieron videos, donde se ve a los Jonas Brothers bajar de sus vehículos y caminar por algunos metros mientras causaban alboroto y saludaban a los peruanos y peruanas que acudieron a verlos a las afueras de su hotel.

Concierto en Lima

La banda se presentará este domingo 21 de abril a las 8:00 p.m., en un espectáculo que promete cautivar al público durante dos horas y media, de principio a fin.

Ellos tocarán sus más grandes éxitos como Celebrate!’, ‘What a Man Gotta Do’, ‘S.O.S.’, ‘Hold On’, ‘Goodnight and Goodbye’, ‘That’s Just the Way We Roll’, ‘Still in Love With You’, ‘Australia’, ‘Hollywood’, ‘Just Friends’, ‘Games’, entre otros.