Listos para su regreso. La agrupación de pop-rock estadounidense Jonas Brothers, integrado por Nick, Joe y Kevin Jonas (todos hermanos), regresará al Perú este 21 de abril.

De ese modo, tras 14 años de ausencia, el trío de músicos se presentará en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel, a donde llevarán su gira “Five Albums, One Night. The World Tour 2024″.

Por tal motivo, meses antes de su llegada, los artistas compartieron su emoción por el concierto, invitando a sus fans a escucharlos en vivo.

“Hola, Perú. Somos los Jonas Brothers. Estamos emocionados por estar viéndolos otra vez después de 14 años”, dijo Nick Jonas en su cuenta de Instagram.

Cabe precisar que las entradas para el show de los hermanos Jonas están agotadas. De otro lado, en las afueras del recinto, un grupo de fanáticos del grupo viene acampando desde el lunes 15, esto con el fin de tener el mejor lugar para ver a sus ídolos.

Jonas Brothers: Horarios, fechas y todo lo que debes saber para disfrutar el concierto





Los Jonas Brothers se presentarán el 21 de abril en el Multiespacio Costa 21, de San Miguel. De acuerdo con lo trascendido, el grupo estadounidense saldrá al escenario a las 8 de la noche.

El show durará dos horas y media, y regresan a Perú tras 14 años de ausencia. La última vez que vinieron a Perú fue en mayo de 2010.

El próximo concierto del trío musical es parte de la gira “Five Albums, One Night. The World Tour 2024″. Las entradas para el evento están agotadas.