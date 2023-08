El ‘Sol de México’ se pone nuevamente en Lima. Tras cuatro años alejado de los escenarios, el artista anunció una visita a la capital peruana a inicios del 2024 como parte de su gira “Luis Miguel Tour 2024″.

La cita será en el Estadio Nacional, en donde el cantante de 53 años buscará cautivar al público con la interpretación de sus ya conocidos éxitos como “La Incondicional”, “Hasta que me olvides”, “Cuando calienta el sol”, “Suave”, “La chica del bikini azul”, “No sé tú”, entre otros.

En anticipación al que será uno de los espectáculos más esperados del año, El Comercio resuelve algunas interrogantes en torno a la próxima visita del artista.

¿Cuándo y dónde será el concierto? ¿Cuál será el precio de las entradas?

‘Incondicionales’ peruanos anoten la fecha: el concierto de Luis Miguel será en el Estadio Nacional el sábado 24 de febrero de 2024.

Las entradas al concierto de Luis Miguel en Lima estarán disponibles en Teleticket a partir del 10 de agosto en modalidad de preventa para clientes de Interbank. La venta general se realizará desde el 12 de agosto.

Aquí los precios de los tickets (con un 15% de descuento en la preventa)

Zona Tribuna Norte: S/.150

Zona Oriente u Occidente (numerado): S/.590

Zona Preferencial (stand up): S/.290

Zona Vip (stand up): S/.520

Zona Platinum (asientos): S/.698

¿Cuándo fue la última vez que Luis Miguel visitó nuestro país?

La última vez que Luis Miguel dio un concierto en el Perú fue el 10 de marzo del 2019 como parte de su gira “México por siempre”. Fue una inolvidable noche para sus fans, quienes agotaron las entradas para verlo en vivo en el Jockey Club. La primera vez que el cantante visitó el Perú fue en 1982, cuando tenía 12 años, acompañado de su padre Luisito Rey.

El año 1982 un joven Luis Miguel, acompañado de su padre Luisito Rey, visitó Perú para promocionar su primer álbum. En esa oportunidad fue entrevistado por el músico y conductor de televisión Gerardo Manuel en canal 7. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Cabe señalar que, si bien el astro mexicano ha visitado en repetidas ocasiones la capital peruana, es ficticio aquel accidente que supuestamente sufrió en el año 2005 y que se presentó como decisivo en su carrera en “Luis Miguel, la serie”. Lo cierto es que ese año el artista no visitó nuestro país, aunque sí lo hizo en el 2002 y 2004.

¿Por qué Luis Miguel luce tan cambiado?

El cantante arrancó este tour el pasado 3 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires con un concierto donde lo que más llamó la atención fue su nueva apariencia, más delgada y con el rostro perfilado. Y si bien muchos fans celebraron la bajada de peso del artista, otros mostraron preocupación sobre su estado de salud.

No es el único cambio radical de peso que el artista ha mostrado a lo largo de su carrera y en 2015 su apariencia también generaba comentarios, aunque en aquel entonces por su robusta figura. A pesar de que Luis Miguel nunca comentó sobre el tema, el artista parece haber aprovechado su tiempo alejado de los reflectores para bajar de peso.

Luis Miguel apareció en el escenario visiblemente más delgado, situación que causó preocupación entre sus fans. / AGUSTIN MARCARIAN

Su método no ha sido confirmado, pero medios mexicanos aseguran que el ‘Sol de México’ bajó su circunferencia utilizando el método del ayuno intermitente, una radical dieta utilizada por varias celebridades, pero que causa alerta en la comunidad médica por sus posibles efectos secundarios.

¿Usó Luis Miguel un doble en su concierto en Buenos Aires?

La cambiada apariencia de Luis Miguel también generó teorías conspiratorias sobre el posible uso de dobles, un tema que hace ecos a los rumores que artista como Avril Lavigne y Paul McCartney fallecieron secretamente y fueron reemplazados. En el caso de Luismi, los infundados rumores incluso llegaron a la televisión, con el periodista argentino Luis Ventura asegurando en su programa “Secretos Verdaderos” la existencia de un llamado “Operativo LM” realizado por el cantante y un grupo de impostores.

“Él juega con sus dobles. Son dos. No viajaron en su mismo avión, lógicamente, porque si no alguno puede hacer una comparación”, afirmó el periodista sin mostrar pruebas. “El día del estreno, el que subió al escenario no era él. Es mucho más chiquito de hombros y cuando uno hace dieta no encoge los huesos, la espalda y la altura.”

Guillermo Elias, un imitador de Luis Miguel, afuera del concierto que dió el 'Sol de México' en Buenos Aires. No hay evidencia de que el cantante mexicano utilizó dobles en su concierto. / AGUSTIN MARCARIAN

¿Quién es la mujer a la que Luismi le profesó su amor en el concierto?

No fue el único momento que hizo hablar de esa noche y en un momento emotivo, el ‘Sol de México’ le hizo una apasionada declaración de amor a su actual pareja, Paloma Cuevas, con la canción “Cucurrucucú Paloma”.

Diseñadora de moda y empresaria, Paloma Cuevas estuvo casada con el torero español Enrique Ponce hasta el 2019, un matrimonio donde tenían entre sus amistades a Luis Miguel y su ex Aracely Arámbula. La relación entre Paloma y Luis Miguel empezó a rumorearse a fines de 2022, pero recién a principios del siguiente año dejaron ocultar su romance.