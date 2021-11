Conforme a los criterios de Saber más

Una voz dulce y el sonido de un ukelele al que llaman Eureka llenan de emociones bonitas a millones de usuarios de YouTube. Desde hace 9 años, instrumento acompaña a Melissa Robles, quien antes de hacer ‘match’ con este, no cantaba ni siquiera para su familia. Sin embargo, luego de sus primeros covers en streaming, y, entre uno y otro rasgueo, ella ya había sido fichada nada menos que por Sony Music México.

A Melissa siempre le gustó la música, por eso, luego de graduarse de la carrera de Mercadotecnia (Marketing) y con apenas 22 años, decidió abrir su propia escuela de bellydance en Mexicali, la ciudad mexicana donde nació y creció. Uno de esos días, un video de YouTube cambió su vida para siempre, en el clip se veía a un niño de tres años tocando “I’m Yours”, de Jason Mraz, en versión ukelele.

“[El niño] tocaba con una facilidad que me dije: ‘Yo nunca he tocado un instrumento y puede ser que este sea el instrumento. Si un niño de tres o cuatro años puede hacerlo, yo también’. Lo compré, aprendí una canción y la subí a YouTube”, cuenta la cantante a El Comercio.

Melissa Robles estuvo en Lima para grabar videoclip con We The Lion. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Todo ocurrió en simultáneo. De la mano del instrumento, la carismática mexicana descubrió que también sabía cantar.

“El camino ha fluido de manera muy fácil, muy bonita y abrazada. Empecé haciendo covers, sin mayor intención. Luego me buscó la disquera para integrar Matisse, que es de los giros más intensos que ha tenido mi vida. Me siento inmensamente afortunada de estar al lado de dos personas muy talentosas como Pablo y Román”.

Universidad de la vida

En tiempos de YouTube y TikTok, decir “no sé cómo se hace” es casi un pecado. Con la vasta cantidad de tutoriales que pueden verse en estas plataformas, se puede aprender de todo, desde cómo resolver complicadas operaciones de matemáticas hasta cocinar e incluso tocar instrumentos como el ukelele, como le pasó a Melissa. La vocalista de Matisse agradece a Dios y a YouTube por los aprendizajes adquiridos.

“Cada vez más en redes sociales como TikTok ves a gente súper talentosa que aprendió como pudo y eso se me hace interesante. Qué más quisiera yo que ser profesional en la música. Pero si la vida no te dio la oportunidad o si no lo hiciste de esa manera, pues hay otras maneras de aprender y eso es súper rescatable”.

(Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Pese a que ahora es toda una cantante profesional, Melissa sigue enseñando a sus más de dos millones de seguidores cómo tocar el ukelele, desde la posición de las manos para lograr las notas musicales hasta el rasgueo.

Sus videos no pasan por postproducción, son bastante espontáneos y eso, quizás, sea lo que se roba el corazón de quienes la admiran. En tiempos de pandemia, muchos aprendieron a tocar el instrumento hawaiano con ella y Eureka, como una manera de escapar del encierro.

“Me hace muy feliz cuando me encuentro a personas en la calle que me dicen que aprendieron a tocar el ukelele conmigo. Se me hace algo muy loco. Yo empecé a hacer tutoriales en YouTube de las canciones de las que yo hacía covers. Es muy fácil de explicar, en algunos casos no lo hago tan bien, pero las personas que ven mis tutoriales me echan muchas porras. A mí personas me ayudaron a aprender y qué bonito que yo también pueda enseñar algo. El ukelele es un instrumento muy amable, muy bonito de tocar. En esta cuarentena todos vivimos momentos muy raros, aislamiento y creo que un instrumento musical puede hacernos sentir mejor”.

Lima y We the Lion

La cantante de 30 años llegó a Lima para grabar el videoclip de “Sleep Song” con la banda peruana We the Lion. La canción es parte del nuevo disco de la agrupación de indie folk y se trata de la primera vez que los peruanos reciben la colaboración de otro artista. Qué mejor que con la tierna chica ukelele.

(Foto: Instagram)

- ¿Cómo se dio el acercamiento con los peruanos?

Ellos y yo compartimos disquera, yo Sony Music México y ellos The Orchard (una subsidiaria de Sony), un amigo mexicano les dijo que “Sleep Song” podría ir bien conmigo porque es una canción en ukelele. Una canción que parece de cuna. Y yo dije: tengo que estar ahí. Si hubiesen puesto a alguien más yo me hubiese molestado (risas).

Me pareció muy bonita la canción, yo estoy muy feliz, me siento muy honrada. Los chicos de We The Lion me dijeron que no suelen hacer colaboraciones y que conmigo ha sido su primera vez. Se siente bonito que lancen este disco con esta canción como sencillo. Grabamos un video hermoso que se podrá ver el 16 de diciembre. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a Lima también.

- ¿Fue complicado trabajar a distancia?

Eso hace todo un poco más frío; sin embargo, todas las profesiones encontramos la manera de funcionar a pesar de la distancia y creo que es muy rescatable eso, que no tenemos que esperar al modo presencial para hacer música increíble como esta canción con We the Lion. La pandemia nos dejó la oportunidad de trabajar en nosotros mismos, saber que somos más que solo artistas. La enseñanza es que siempre se puede hacer música y que el ambiente no es un obstáculo.

- ¿Otros cantantes o músicos peruanos con los que te gustaría trabajar?

Me gustaría trabajar con Ezio Oliva, me parece muy talentoso.

- ¿Qué te gustó de tu estadía en Lima?

Me encanta Lima, lo que más me gusta es la gente y la comida. Todo el mundo aquí es muy amable. Tuve la oportunidad de salir a correr por todo el malecón, qué espectáculo.

- ¿Dejarás Matisse, tu banda con Pablo y Román, para abrirte camino como solista?

No, los tres hemos encontrado la manera perfecta de llevar las cosas tanto en lo individual como en el grupo. Entonces, no creo. Román y Pablo hacen colaboraciones por su parte. Nuestras carreras individuales coexisten perfectamente con Matisse, que es nuestra prioridad.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola habla de su nuevo disco. (Fuente: Luces)

TE PUEDE INTERESAR