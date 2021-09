Micheille Soifer aseguró que se encuentra contenta con su regreso a la escena musical después de que tuvo que operarse las cuerdas vocales en 2016. Desde ese momento, el proceso de adaptación le costó e incluso temía no volver a cantar, explicó.

“Mi voz me gusta, ahora está un poquito ronquita. Me tomó un proceso largo poder adaptarme, pero encontré nuevas técnicas. Aprendí a amar lo que tengo, con ese color y me encanta lo que hago”, refirió.

En esa línea, Soifer señaló que seguirá haciendo música, pese a las críticas que puede recibir, ya que se considera una mujer empoderada y nada la derrumbará en su afán de conseguir lo que tanto anhela como artista.

Por otro lado, la cantante mencionó que ya no piensa volver a un reality, pues está decidida a asumir nuevos retos. “No creo que regrese porque ya pasé ese proceso y siento que mi época en los realitys terminó. Ya fueron 10 años, es el momento de agarrar nuevos retos. A fin de año saldrá una nueva novela ‘Junta de vecinos’ en donde participo”, manifestó.

Además, recalcó que tiene varios temas grabados y que está apoyando el proyecto Monumental Callao, en donde se promueve el talento chalaco.

NO ES ESTRATEGIA

Con respecto a la restricción de YouTube a su nuevo videoclip “Bye Bye” por presuntas imágenes subidas de tono, Soifer descartó que se trate de una estrategia para que así la gente se interese por el tema.

“Si hubiera sido así, esto habría funcionado recontra bien, pero no es el caso, no usamos ese tipo de estrategia. Yo estuve muy triste e hicimos una queja a Google para que no nos restrinjan”, indicó.

Señaló que “Bye Bye” tiene más de 730 mil reproducciones. “Es una pena que no lleguemos al millón porque a diferencia de otros videos que tienen la facilidad y no les piden tantas cosas para reproducirlo es que se vuelve lento”.

Soifer subrayó que esperaran las respuestas de las solicitudes a la plataforma digital, ya que considera que más sexy fue su anterior video “Nena”. “No es un tema que no tuvo pegada porque nosotros hicimos una promoción previa, sino ha ido por las restricciones de YouTube”, precisó.

La cantante nacional tampoco descartó realizar una nueva edición del videoclip modificando lo que YouTube considera lo subido de tono.

Micheille Soifer también sostuvo que es muy probable que “Bye Bye” traspase fronteras. “Tenemos algunos contactos en México y tengamos la posibilidad de presentarlo y que otros países que escuchen la canción”, comentó.

