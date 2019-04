Mick Jagger, los Rolling Stones y cuando la salud no es (tan) de piedra

"Lo siento por todos nuestros fans en América y Canadá con entradas. Realmente odio decepcionarlos así. Estoy devastado por tener que posponer la gira, pero estaré trabajando muy duro para volver al escenario tan pronto como pueda. Una vez más, enormes disculpas a todos". Este fue el mensaje con el que el mismo Mick Jagger, a través de su cuenta de Twitter, se disculpó ante los seguidores que habían adquirido tickets para lo que sería la segunda parte de su gira "No Filters".

A pesar de la evidente vitalidad que muestra el vocalista –y que pudimos comprobar en vivo en Lima en marzo del 2016–, esta noticia hace inevitable recordar que suma ya 75 años, una edad en la que la salud de la mayoría de seres humanos muestra resquebrajamientos. Los rumores, claro está, no han tardado en aparecer. Mientras algunos medios mencionan el cáncer entre las posibilidades, otros aseguran que Jagger será sometido a una cirugía de corazón abierto que servirá para reemplazarle una válvula cardíaca. "Algunas de mis fuentes, que son bastante serias, me dijeron en un principio que se trataba de un cáncer en estado inicial, muy probablemente a la próstata”, nos dice Cucho Peñaloza, quizá el peruano que más sabe sobre los Stones y quien, además, cuenta con algunas amistades en su círculo cercano. “Si es cáncer, ha sido detectado a tiempo. Esto ha saltado en unos exámenes de rutina ya estando en Miami, en los ensayos previos a su tour [...]. En todo caso, no está 100% confirmado por la banda ni que sea cáncer ni que sea el corazón", acota Peñaloza.

“Quiero envejecer como Mick Jagger”, dijo Lenny Kravitz hace unos días, antes de su concierto en Lima. Tras muchos años de abuso de alcohol y drogas por parte de varios de sus integrantes –fallecimiento de Brian Jones incluido–, ¿realmente creíamos que los Stones eran invencibles? Mejor recordemos.

—El saludable Keith—

Aunque sigue estando en duda si realmente sucedió, tal vez esnifar las cenizas de su padre muerto no le hizo a Keith Richards más daño del que su cuerpo había acumulado durante décadas entregado al alcohol y las drogas, además de distintos desórdenes alimenticios y excesos sexuales que se incluyen en su currículum vitae y que han motivado, incluso, estudios científicos y alguna surrealista petición de que done su cuerpo a la ciencia tras su muerte.

El 2006 se cayó de una palmera y sufrió una leve conmoción cerebral, tras lo cual se le practicó una delicada cirugía craneal. Luego de eso, Keith aseguró haber dejado para siempre la cocaína. Aparte de esto –y de una impertinente osteoartritis que le provoca rigidez en las articulaciones– el guitarrista de 75 años no ha tenido grandes problemas de salud a lo largo de su vida. "Debe tener la constitución de un buey", aseguró un experto consultado sobre el tema por la BBC. "Cierto médico me dijo que me quedaban seis meses de vida, pero asistí a su funeral", dijo el músico una vez, rotundamente irónico.

—Aquí hubo cáncer—

Hace poco Ron Wood, el otro guitarrista de la banda, que cumplirá 72 años en junio, reveló que fue operado el 2017 de un cáncer de pulmón del que, felizmente, ya está completamente liberado. Según ha contado el músico, tras hacerse análisis, “el médico regresó anunciando que tenía esta supernova ardiendo en mi pulmón izquierdo”. Fueron días de angustia, aunque nunca pensó someterse a quimioterapia. “Este pelo no se va de aquí”, dijo entonces, vanidoso.

Tras más de 50 años como fumador, a Wood no le sorprendió que apareciera el cáncer, aunque siempre fue optimista. No se le propagó y tras una cirugía de emergencia, el músico quedó como nuevo. Dejó de fumar y ahora se dedica a la crianza de sus gemelas, nacidas en el 2016. Además, cada seis meses pasa por algunos chequeos preventivos. “No debería estar aquí. Pero siempre he tenido un ángel de la guarda superfuerte para velar por mí”, aseguró.

—Batería a tope—

Charlie Watts, el aparentemente calmo baterista del grupo, no ha sido la excepción a los problemas médicos. Próximo a cumplir 78 años, es el mayor del grupo. Quizá por eso fue uno de los primeros en dejar de lado las adicciones que tanto habían maltratado su cuerpo. En los años 80 abandonó la bebida, la heroína y el tabaco. Esto no evitó que, en el 2004, le fuera detectado un cáncer de garganta. El tratamiento de radioterapia se extendió de tal modo, que los Stones casi cancelan la gira del 2006. Watts fue sometido también a dos operaciones. El grupo estaba asustado, pero unido alrededor de su baterista. Superado el percance, Keith llegó a decir: “Charlie luce exactamente igual que antes del tratamiento. Es como si no le hubiera pasado nada”.

Antes de concluir, es necesario recordar a otros ex miembros del grupo. Brian Jones, aunque falleció a los 27 años, llevaba un estilo de vida autodestructivo. Incluso, se llegó a decir que, cuando murió, su hígado parecía el de un hombre de 85. Luego está Ian Stewart, el pianista opacado por temas estéticos, que murió de un infarto en 1985, con 47 años. También está el ex bajista Bill Wyman, hoy de 82 años, quien superó un cáncer de próstata hace poco y sigue tocando y llevando una vida plácida.