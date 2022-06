La revolución juvenil que alborotó las redes sociales. La agrupación colombiana Morat regresa al Perú en diciembre para dos conciertos en Lima y Arequipa, fechas anunciadas en medio de la expectativa de sus seguidores nacionales; que durante los últimos meses hicieron reiterados pedidos a través de redes sociales para conseguir verlos en vivo otra vez. ¿Cómo se explica el éxito de estos músicos y su pop en América Latina, dominada por esos monarcas llamados reggaetón y trap? En este artículo, la historia del grupo conformado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón y Martín Vargas.

Forjar una carrera desde cero

Iniciar un camino dentro de la industria musical en Latinoamérica no es una tarea sencilla, y así lo vivió Morat. Se formaron en Bogotá (Colombia) en 2011; sin embargo, se conocían desde muy pequeños. En el inicio, la banda estuvo integrada por Juan Pablo Villamil, Simón Vargas, Alejandro Posada y Juan Pablo Isaza; fue este último el que tuvo la idea de crear la agrupación que al principio se conocía como “Malta”.

Tiempo después surgió el nombre “Morat” en honor a la finca conocida como “La Morat”, ubicada en las afuera de Bogotá, lugar donde empezaron a ensayar y que marcó el inicio de sus sueños que se han visto plasmados dentro de la escena musical. Para el 2014, Morat tuvo una sesión de grabación en la capital colombiana. Durante ese tiempo, los integrantes aún se encontraban estudiando en la universidad, pero se organizaban con la finalidad de ofrecer algunas presentaciones en bares locales como “La Tea”, donde sus fanáticos eran amigos y familiares. Con el paso del tiempo consiguieron a su propia audiencia.

“Recuerdo que teníamos un juego: cada vez que tocábamos en La Tea tratábamos de adivinar cuánta gente iba a vernos. Y, por lo general, llegaban más personas de las que esperábamos”, reveló Simón en entrevista con el diario estadounidense The New York Times.

En los extremos, los integrantes de Morat. Al centro, el trapero argentino Duki, junto al cual grabaron el tema "París". Foto: Universal Music Group.

Tener a su primer representante en la industria fue todo un reto. Morat recurrió a Pedro Malaver, pero este los rechazó de inmediato tras escuchar sus primeras canciones. “Nos dijo: ‘Creo que ustedes son talentosos, pero nunca tendrán una canción en la radio. Deberían haber nacido en Argentina a fines de los setenta, porque su música no es adecuada para lo que está sucediendo en este momento’”, recuerda Villamil. Sin embargo, tras escucharlos en vivo días después, cambió de opinión y desde entonces trabajan juntos.

Daniela Díaz, representante del Fan Club de Morat en Colombia, habló con El Comercio y reconoció que a Morat “le queda muy bien ese dicho de que nadie es profeta en su tierra” debido al gran esfuerzo que realizaron para posicionarse como la escena de su país; su fama le ha costado trabajo duro. “Nos guste o no, el género de preferencia acá es el reguetón y el pop. En este caso, el pop funk que hace Morat no es como tan fuerte”, recalcó.

Camino al éxito

Morat tenía claro que deseaba diferenciarse y explorar la música a su propio estilo. Durante la búsqueda de esta inspiración, Villamil encontró el banjo, un instrumento de cuerda inusual para Latinoamérica, y desde entonces se volvió un sello de la agrupación colombiana.

El punto de explosión de la fama que ha conseguido Morat a nivel internacional se dio con el estreno de su canción en colaboración con la mexicana Paulina Rubio para “Mi nuevo vicio” en 2015. La recepción fue buena e incluso consiguió el Disco de Platino Digital y se ubicó en el primer puesto de Ventas Digitales en España.

El 13 de noviembre del mismo año, lanzan otro de sus temas virales, “Cómo te atreves”, que se posiciona como el número 1 en iTunes y los lleva a la fama en España, país que les abrió las puertas del mercado musical. Esa canción, a la actualidad, acumula más de 225 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Su primer álbum de estudio llegó en junio del 2016. “Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios” debutó con 12 canciones, convirtiéndose en el número uno en Colombia, México y España tras su lanzamiento. La recepción internacional los llevó a ser nominados como Mejor artista nuevo para los Latin Grammy de ese año. A pesar de no lograr vencer a Manuel Medrano, consiguieron mayor exposición de sus letras.

A pesar del reconocimiento obtenido a lo largo de esos meses, Alejandro Posada decidió renunciar a Morat para seguir con sus planes de vida, donde lo más importante era seguir la carrera de arquitectura. “Aunque es algo que me duele mucho, lo hago por proteger muchas cosas de gran importancia para mí. Le quiero dar las gracias a Simón, Villa, Isaza y a Pedro por haberme apoyado en este tema y por seguir siendo unos amigos tan esenciales en mi vida”, escribió Posada en un comunicado. Sin embargo, Morat no se quedaría con tres integrantes, sino que Martín Vargas, el hermano de Simón, se uniría a la agrupación para completar esa hermandad que formaron.

Su primera canción juntos del 2017 fue “Amor con hielo”, estrenada en febrero. Para el 16 de junio, lanzaron “Yo contigo, tú conmigo” en colaboración con el español Álvaro Soler y que fue el tema principal de la película “Mi villano favorito 3″. Ese año, Morat cerró con broche de oro gracias a la colaboración que lanzó junto a Juanes en “Besos en guerra”, que también se convirtió en el primer sencillo de su segundo álbum.

Para 2018, estrenaron “Cuando nadie ve”, el segundo single de su nuevo disco. De esa manera, llegaron al lanzamiento de su segundo álbum “Balas perdidas” en octubre. Enseguida, dieron la sorpresa de que saldrían de gira con “Balas Perdidas Tour”, la cual comenzó en marzo de 2019 y recorrió países como Costa Rica, México, Estados Unidos, Argentina y España.

La banda colombiana Morat inició en 2011; sin embargo, recién en 2015 resaltaron por su colaboración "Mi Nuevo Vicio" junto a Paulina Rubio. (Foto: Instagram)

Al mes siguiente, junto a la española Aitana revelaron “Presiento”. Para finales de ese año, salieron “A dónde vamos” y “Enamórate de alguien más”, dos sencillos de su tercer álbum. Las sorpresas siguieron para los colombianos al ser nominados nuevamente a los Latin Grammy en la categoría Mejor álbum de pop contemporáneo por “Balas Perdidas”.

Morat no ha parado y tiene otras colaboraciones con artistas como Danna Paola, Antonio Carmona, Sebastián Yatra, Reik, Beret y Cami. “¿A dónde vamos?”, su tercer álbum estrenado el 15 de julio de 2021 también logró ubicarse en buenas posiciones dentro de las listas de reproducción.

¿Por qué Morat tiene tanto éxito? Hablan las fans

En primer lugar, la sencillez y espontaneidad. Simón Vargas de Morat, por ejemplo, no le presta mucha atención al rol que tiene el atractivo físico de la banda. “Yo sé que no somos los hombres más guapos, pero tampoco intentamos serlo. La producción de nuestra imagen es un tema que nos resbala muchísimo porque solo sirve para distraer. Es importante vernos bien, pero no es lo que vendemos. Nosotros estamos enfocados en tocar y en componer. La imagen debería ser algo que refuerce el contenido musical y no al revés“, afirmó Simón en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, sus fanáticas opinan lo contrario. La colombiana Daniela Díaz resalta que “esa belleza es una muy particular, no son el tipo de hombres rubios, ojos claros, fortachón. Tienen una belleza muy particular. Se han mantenido en su estilo, no han roto su estilo por pegar en el mercado. Se la han luchado un montón”. En tanto, Norelly Perilla, representante del Fan Club Oficial Morat Perú, recalca que actúan de manera natural, son espontáneos y fraternos de un modo que no se encuentra en otros artistas.

En segundo lugar, está la habilidad que tienen los colombianos para fusionar géneros musicales. Morat, si bien ha colaborado con otras tendencias musicales, ha mantenido su esencia. “Ellos siempre recalcan que al hacer una colaboración, el otro artista tiene que adaptarse a Morat, no al revés. No pierden su esencia por más que quieran colaborar con un artista del género urbano o popular. Siempre van a marcar la diferencia y no van a cambiar su estilo”, destaca Díaz. Como prueba está “Paris”, single lanzado junto al trapero argentino Duki y que obtuvo 15 millones de reproducciones en YouTube en sus dos primeras semanas de lanzamiento.

En tercer lugar están las canciones. Si bien desde el folk pop logran esta melodía dulce que acompaña cada verso, las letras de cada sencillo, sean alegres o tristes, son las que enamoraron a las fans. “Ojalá ellos nunca pierdan esa esencia de hacer canciones tan bonitas, que estás con el corazón roto y vas a buscar a Morat y alguna de sus canciones puede describir tu situación actual. Esa línea de tranquilidad, donde no tienes que denigrar a nadie para pegar, es su sello 100%”, dice Daniela.

Hace poco, Morat estrenó su nuevo sencillo "París" en colaboración con el trapero argentino Duki (derecha). (Foto: Universal Music Group)

En último lugar, pero no menos importante, se ubica el uso de las redes sociales durante la pandemia del COVID-19. Si bien antes Morat no utilizaba de manera constante sus plataformas para comunicarse con sus seguidores, frente al confinamiento, tuvo que adaptarse y llegar a cada uno de sus fanáticos. Ellos reconocen que la continuidad en redes les ha permitido expandirse a otros países y acumular más seguidores.

“Es bastante lindo ver que lo están haciendo alrededor del mundo. De la mitad del 2020 hacia acá, Morat ya no puede estar en la calle porque llega la gente y se aloca. Siento que la cuarentena ayudó un montón. Ese acercamiento que hubo por parte de ellos con sus fans, que nos involucraran en el videoclip de un sencillo, en los conciertos virtuales, en las entrevistas, en los concursos para estar en un zoom con ellos. Eso ayudó a que la relación entre artista y fan se fortaleciera y más gente conociera quién es Morat”, relata la representante del Fan Club de Morat en Colombia.

Otro punto clave en toda esta locura ha sido Tik Tok. La red social logró viralizar temas de Morat como “No Se Va”, “A Dónde Vamos” y “París”, audios que han sido usados en más de 40 mil videos publicados en la plataforma.

Pronto en el Perú

Si bien no es la primera vez que Morat se presenta en Perú, hay expectativa por sus shows a fin de año. La primera vez que Isaza, Villamil, Simón y Martín pisaron nuestro país fue en noviembre de 2017 para un concierto en el Parque de la Exposición, donde tuvieron a la banda nacional We The Lion como teloneros. En años posteriores, este deseo por verlos otra vez se mantuvo. Incluso hubo páginas que compartieron, falsamente, fechas de llegada al Perú antes de cualquier anuncio oficial.

El Comercio también consultó a Valeria Paino y Ximena Pérez, fanáticas peruanas de la banda desde 2018. “Estoy emocionadísima. Ellos buscan como conectar a través de sus letras de sus canciones con su público. Lo que más me llama la atención es que cuenten la historia que los lleva a escribir ese sencillo. Espero que cada canción me haga sacar un Kleenex”, resalta Paino. Por su lado, Pérez agrega que en el 2018 no pudo verlos en vivo, pero esta vez no se perderá la oportunidad. “Espero que supere mis expectativas, a comparación de otros países que ha sido alucinante, pero sé que en Perú lo va a ser más por la cantidad de fans que tienen y todo ese apoyo que les dan”, puntualizó. Sin duda, son incondicionales.