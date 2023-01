Alessandra Aguirre saltó a la fama por ser la primera ganadora del concurso “Perú Tiene Talento” de Latina y, desde entonces, siempre estuvo ligada a la música. De hecho, actualmente estudia producción y negocios musicales en Berklee. Y, ahora, la cantautora peruana presenta su single “Everytime”.

Aguirre define el sonido de su tema como “disco y funk, pero con un toque moderno”. “El bajo lleva todo el groove que se combina con algunos matices de electrónica. Siempre me ha costado encontrarme en un solo género ya que escucho música de todo tipo. Me encanta explorar”, explica.

“Everytime” marca un rumbo distinto para Aguirre.

Como se recuerda, su primer single “Si te Digo” (2019) fue una balada pop. “La letra era súper romántica y melancólica. Hablaba de un amor a distancia. Pero con ‘Everytime’ he logrado trabajar un estilo que me ha gustado. Por ejemplo, “Tell Me”, que será el primer sencillo de mi próximo EP, es parte de esa misma exploración”, añade.

“Everytime” llega acompañado de un videoclip. Aguirre trabajó el guion y lo ambientó en los 70. “Mi visión siempre fue retro. Toda la vida he sido fan de artistas como Queen, Pink Floyd y Michael Jackson. Precisamente, él fue una gran inspiración por su música y, sobre todo, sus videos”.

Aguirre ya prepara sus próximos lanzamientos, que serán producidos por Moncho Berry y formarán parte de un EP. “Ya tengo más canciones listas que serán tanto en español como en inglés”.