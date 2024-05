Poke 51

“Nuestra misión es fusionar lo mejor de la gastronomía peruana y japonesa con ingredientes frescos y de calidad excepcional”, comenta el equipo de Poke 51.

“Como un sushi bar especializado en comida Nikkei, el Poke fue elegido por su saludable frescura y versatilidad, perfecto para el día a día y óptimo para delivery”, indican. Este restaurante de sushi tiene una amplia barra en donde los comensales pueden escoger toppings y armar su poke bowl a gusto, con arroz de sushi, integral o quinua.

Además, puedes elegir una de las cuatro proteínas diferentes que tienen, y dos salsas de las siete para complementar el poke. También, puedes elegir entre los sabores ya preparados: Langostinos al Panko, Acevichado y Oriental.

Poke bowl de Poke 51.

Al detalle:

Precio: S/29.90

Pedidos por WhatsApp: +51 943 639 381

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1263, Miraflores

Mirasol

Este restaurante fusiona las recetas chorrillanas con la mediterránea y cocinas de todo el mundo; y tras la pandemia decidieron, por pedido del público, añadir pokes bowls a su carta. “Mirasol ya cuenta con 12 años en la zona histórica de Chorrillos y propone esta carta marina, criolla y fusión por que vio una oportunidad de negocio que no había por la zona que era ofrecer nuestra exquisita comida criolla; y también por la pasión a la cocina”, narra el equipo de Mirasol.

“Mirasol se encuentra en una zona donde se practican muchos deportes, después de la pandemia se multiplico este nuevo y saludable habito de mejorar y cuidar de nuestra salud con esta premisa decidimos hacer los Poke Bolws”, indican.

Fue gracias a la visita de un chef hawiano, con quien intercambiaron recetas lograron tener unos perfectos poke bolws. Los favoritos son: el oriental, que lleva atún, cebolla blanca, palta, champiñones, holantao, frijol chino, mango, acompañado de una salsa oriental con ajonjolí; y el poke acevichado que tiene trucha ahumada, cebolla blanca, palta, col morada, choclo desgranado, chips de camote, con salsa acebichada con togarashi.

Poke bowl de Mirasol.

Al detalle:

Precio: s/28

Dirección: Jr. Choquehuanca 209, Chorrillos

Chino Vegano

Este restaurante de comida ‘plant based’ lleva algunos años ofreciendo varios tipos de pokes bowls, en donde los vegetales y salsas sabrosas son los protagonistas.

“Desde muy pequeño mi padre Fernando Vera, cocinero y dueño de un gran restaurante criollo, me transmitió esa pasión por la cocina. Es así cómo voy aprendiendo sobre el rubro y sueño con algún día abrir mi propio restaurante. Todo cambia de un momento a otro cuándo a mis 19 años decido inclinarme hacia un estilo de vida vegano. Dejé mis estudios en gastronomía y poco a poco me iba alejando de la cocina. Un año después decido emprender en lo que me apasiona y así surge El Chino Vegano”, narra sobre su historia.

“Elegí abrir un restaurante completamente vegano, ya que va de la mano con mis principios y estilo de vida. Desde la primera carta que publicamos, hemos incluido a los pokes por ser una opción fresca, saludable y muy sabrosa”, añade.

El joven chef tiene una amplia variedad de poke bowls. El acevichado cuenta con tofu, hongos crispy y salsa acevichada; mientras que el mexicano incorpora frejoles, nachos y guacamole. Uno de los favoritos es el Poke del Chino que cuenta con chalaquita, tofu, chifles, salsa acevichada y taré. Finalmente, los que rompen el molde: Quinoa bowl, al wok y falafel bowl, diferentes pero sin perder el sabor tropical tradicional de los pokes.

Pokes del Chino Vegano.

Al detalle:

Dirección: P.º Belaunde Terry 20, Jesús María

Los precios van desde 29 hasta 34 soles.

Numero de contacto: 971317768- 012818266

Gusto Creciente

El restaurante, de Cristina Benavides, brinda a los comensales recetas reconfortantes; que nutren pero que a la vez son sabrosas. “En el 2019 vine a vivir a Lima, y me di cuenta que no había la variedad de opciones plant based como en EEUU u otros lugares del mundo, en los que había probado por mis viajes. Es así como me nace la idea de crear Gusto Creciente; con una propuesta de los platos y sabores que extrañaba; y acá, no encontraba. Nuestra misión es; elaboramos y ofrecemos el consumo consciente de alimentos, preparados bajo estándares por bienestar animal y sostenibilidad”, añade la fundadora y gerente general.

“Yo como vegana, estoy en constante aprendizaje sobre el microbiota en el sistema digestivo y los fermentos son un gran alimento para fomentar una mejor salud para el cuerpo en general. Por eso los incluimos en varios platos de la carta, los cuales elaboramos desde cero en nuestro laboratorio”, explica sobre el estilo de cocina que tienen en su restaurante.

Bajo esa línea ofrece el Kimchi Rice, un platillo con ligero picante que lleva seitán, arroz integral al wok, verduras frescas y un delicioso sabor a Kimchi. “Es nuestra versión de un poke bowl coreano”, comenta. Una explosión de sabores en el paladar, que mezcla la frescura, lo nutritivo y lo reconfortante.

Gustro creciente es un restaurante basado en plantas que hace unos meses abrió sus puertas.

Al detalle:

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1263, Miraflores

Precio: S/ 44

Enkai

“En el año 2018, luego de muchos viajes logro recoger toda la experiencia de la cultura gastronomica Nikkei, es así que logra definir una carta de autor con tradiciones familiares y fusiones”, indica Masaki Uyema, chef de Enkai.

El restaurante especializado en comida nikkei tiene unos pokes bowls a base de quinua o shari (arroz de sushi). En cuanto a las proteínas, se puede elegir entre trucha ‘samonada’, atún o ebi. Todos los pokes contienen verduras de estación, palta, nori, quinoa crispy, y son acompañados con salsa acevichada y tare.

Poke bowl de Enkai. / ROY VELARDE

Al detalle: