A menos de 24 horas desde su lanzamiento, el BZRP Music Sessions #53 que une a Shakira y Bizarrap ha vivido de todo. Se ha colocado en la cima de las tendencias musicales, ha conseguido millones de visitas en todas las plataformas digitales y ha sido acusada de un presunto plagio por una joven artista que señala que la colombiana se habría “inspirado” en uno de sus temas.

La tiktoker y cantante venezolana Briella, conocida en redes sociales como BriellaMusic, recurrió a sus plataformas digitales para pronunciarse al respecto y señalar que la colaboración de Shakira y Bizarrap estaría inspirada en su tema “Solo tú”.

A través de un video, Briella le preguntó a sus fans si encontraban alguna similitud entre su tema “Solo tú”, publicado en junio de 2022, con la BZRP Music Sessions #53.

“Estoy en shock. Estoy temblando, no sé qué hacer. Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías… Amo a Shakira, la idolatro. He sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, aseguró la joven artista a través de un video publicado en sus stories de Instagram.

¿El nuevo tema de Shakira es un plagio?



En esta oportunidad, Shakira copia la canción "Solo tú" de la cantante venezolana Briella.



Aquí les dejo el tema y las declaraciones de Briella.



Vale recordar que Shakira ha sido demandada en varias oportunidades por plagio. pic.twitter.com/CcC1VSpyqr — Dulce María Ramos / Penélope 🖤 (@DulceMRamosR) January 12, 2023

Asimismo, Briella aseguró que su mensaje no busca desprestigiar a Shakira; sin embargo, desea que sus créditos sean incluidos en la canción si es que su tema sirvió de inspiración para esta nueva apuesta musical.

“Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme… De verdad, si mi canción fue utilizada como sample o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’, les hubiese dicho que claro”, manifestó.

Como se sabe, la letra de la nueva canción de Shakira podría estar dedicada a Gerard Piqué y su actual pareja Clara Chía. A lo largo del tema se muestran señales y referencias al futbolista y su nuevo romance.

Cabe señalar que la popularidad de Bizarrap no es algo reciente, ya que anteriormente se ha encargado de éxitos como “Bombona” (con Tiago PZK), “Quédate” (con Quevedo) o Sessions #49, la popular tiradera de Residente contra J Balvin.

