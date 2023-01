El productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira han colaborado en la sesión número 53. La sesión tenía que tomar la posta de la anterior sesión con el español Quevedo, que se hizo viral de manera orgánica gracias el apoyo de las redes sociales. Un estribillo pegadizo, una producción que coquetea con el trap y la música urbana y el ya clásico estudio de grabación que corona a nivel audiovisual toda la canción.

Veremos si esta sesión consigue las cuotas de éxito de sus predecesoras, de momento la acogida ha sido buena pero el mundo de la música es muy voluble, ya que nunca se sabe porque muchas veces hay que darle ‘segundas oportunidades’ a las canciones antes de agregarla a tu playlist.

La colombiana tenía mucha presión sobre sus hombros, ya que la letra de la sesión iba a ser analizada parte por parte por todos los sucesos relacionados con Gerard Piqué, su ex esposo. Por consiguiente, el tema no ha defraudado y muchos se han lanzado en redes a buscarle dobles sentidos a cada coma de la canción.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que notifiquen, así que trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni, aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique”

“Tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, añade, mientras recuerda uno de sus grandes éxitos al cantar que “una loba como yo no está para novatos” ni para “tipos como tú”.

También le dedica unas líneas a la nueva pareja de Piqué, Clara Chía, asegurando que “tiene nombre de persona buena... claramente no es como suena” y finaliza diciéndole al futbolista que “es igualita que tú” antes de cerrar explicando con ironía que “del amor al odio hay un paso”.