Charlie Watts elegantemente concentrado en sus baquetas, bombos y tarolas; Keith Richards alcanzando la epifanía mientras toca la guitarra; Ron Wood desgarrándose el alma alegremente con sus propias cuerdas; Mick Jagger incendiando el escenario con cada uno de sus pasos, en ese baile infinito que ostenta como sello ritual. Un escenario convirtiéndose en altar mayor de su poder universal. Esa es la imagen que tenemos todos cuando imaginamos a los Rolling Stones.

Esa es, precisamente, la imagen dentro de la que este documental se sumerge para explorar qué hay más allá. ¿Es posible hacerlo aun cuando los Stones han sido analizados de diversas formas, en infinitos documentales, a lo largo de sus 60 años de existencia? Según Steve Condie, productor ejecutivo de este especial de cuatro episodios que OnDIRECTV (canal 201 & 1201 HD) acaba de estrenar, sí: “Sabemos que es difícil encontrar nuevas cosas que ver, pero nos enfocamos en ellos como individuos en un entendimiento profundo de su trabajo, como personalidades, y mostramos cómo lo han desarrollado individualmente en la banda para consolidarse como grupo”, nos dice, en conversación vía Zoom, desde Londres.

“Creo que, a pesar de tener durante tantos años bajo un radar a estos cuatro personajes, aun no terminamos de conocer su brillantez e ingenio. Tampoco hemos terminado de conocer sus luchas y sus logros. Precisamente por eso, creo que este documental se convierte en una pieza audiovisual necesaria para saber más e inspirar”, afirma el ejecutivo.

Entonces, ¿Qué veremos en My Life as a Rolling Stone? La historia de una de las más grandes bandas de rock de la historia a través de retratos íntimos y entrevistas a sus cuatro miembros definitivos: Jagger, Richards, Wood y Watts, en un viaje total hacia sus personalidades, pasiones y recuerdos. Es, en definitiva, un modo de introducirnos en los parlantes a través de los cuales se emite la banda sonora de nuestras vidas, que es también la de otros millones de personas en todo el planeta.

“Musicalmente, ellos tienen algunas de las mejores canciones blues, pop, rock, sicodélicas, funk, soul, disco y las transformaron en música de estadios increíblemente atractiva”, nos dice Condie. “Es un legado realmente poderoso. Mick, de alguna manera, ha escrito las reglas de cómo ser un frontman del rock; Keith Richards, por su parte, ha definido cómo ser un ‘guitar hero’. Es, sin duda, una banda profundamente influyente”.

Simpatía por los demonios

El encuentro casual de dos ex compañeros de colegio en una estación de tren; el acercamiento de un serio músico de jazz casi obligado a tocar rock and roll; la suma de un reemplazo, ya en los años 70, que ayudó a cohesionar lo que parecía destinado a separarse. Las historias sobre cómo se formaron los Rolling Stones, cómo luego empezaron a convertirse en una banda sólida y uno de los grandes secretos que los mantuvo unidos a pesar de las disputas, los excesos o la muerte, han sido revisadas por innumerables trabajos audiovisuales. Ahí están “Sympathy for the Devil” (1968), el rock bajo el ojo de Jean-Luc Godard; “Gimme Shelter” (1970), tenebroso registro de la Tragedia de Altamont; “Cocksucker Blues” (1972), censurada versión de Robert Frank de uno de los momentos de mayor adicción y excesos; el festivo “Rock and Roll Circus”, grabado en 1968, pero editado recién en 1996, o “Shine a Light” (2008), punto de vista de Martin Scorsese de unos músicos en pleno goce de sus facultades, a pesar de estar bordeando ya la edad de una jubilación que no llega nunca.

“My Life as a Rolling Stone” sirve también como homenaje a Charlie Watts, el baterista de la banda quien falleció en 2021. / PABLO PORCIUNCULA

Sin embargo, “My Life as a Rolling Stone” –que contará también con los testimonios de artistas amigos, como Tina Turner, Slash, Steven Tyler o Rod Stewart- promete revelar facetas más privadas, además de ser un tributo póstumo al legado de Charlie Watts, quien falleció en pleno proceso de producción. Según Steve Condie, aunque consideraron detener el proyecto, siguieron adelante teniendo clara esa premisa: reconocer su contribución a la banda como el artista brillante que fue. “Hablar de Charlie no es una tarea sencilla, porque es imposible mostrar todo su legado en un documental. Creo que lo más bonito es poder volverlo a ver en la pantalla, hablando de su vida dentro de la banda”, afirma el productor.

Para él, la imagen exitosa, la fuerte asociación con lo que significan los Stones o el brillo de su música son temas claves. “Espero que la gente aprenda qué tan buenos eran creando música y cuán dotados eran como artistas. No son solo rocanroleros con locos estilos de vida, sino artistas talentosos, que crearon música sorprendente. Sobrevivir 60 años caminando juntos es testimonio de su amistad y un logro increíble. Creo que el público lo amará”.

Rockera satisfacción

Considerando que cada episodio estará dedicado a uno de los miembros definitivos de un grupo por el que también pasaron los fallecidos Brian Jones o Ian Stewart, además de Bill Wyman o Mick Taylor, podremos entender el trabajo individual que llevaron a cabo desde el principio, cuando entendieron cómo funcionaba el negocio de la música y cómo proyectarían su imagen a través de los medios, sobre todo la televisión. Desde los primeros días, cuando tenía solo 19 años, podía verse lo buen comunicador innato que era Mick Jagger. En el caso de Keith Richards, a pesar de su imagen rebelde, sorprenderá cuán tímido, tranquilo, reservado o nervioso fue en los primeros días del grupo. En el documental podremos ver también cómo Ronnie Wood salvó a los Rolling Stones en uno de sus momentos más críticos, creando los puentes para mantenerlos juntos. Más tarde, fue la banda la que salvó a Ronnie, inmerso en una devastadora adicción a la cocaína. Charlie, por su parte, fue siempre una rara avis: pasó 60 años en una banda en la que amaba tocar, pero nunca amó hacer rock and roll. “Cada noche, cuando estaban en tour, Charlie volvía a su cuarto después de tocar, no iba de fiesta, nada de eso. Es el retrato de un tipo que es la antítesis del estilo de vida rockero. Un caballero inglés del rock and roll”, afirma Steve Condie.

“Escuché a los Stones desde que era muy chico, cuando tenía 8 o 9 años. Tengo una conexión emocional con su música. Muchos de los que trabajaron en el documental también eran sus fans. Estés en Montevideo, Buenos Aires, Santiago o Lima los Rolling Stones son parte central de tu vida. Aun los más fans que han visto todo sobre ellos, encontrarán material que no han visto nunca antes”, prometió el productor ejecutivo de “My Life as a Rolling Stone”.

Como para demostrar su vigencia, los Stones cerraron esta misma semana, en Berlín, una gira que conmemoraba sus 60 años sobre los escenarios. Quizás porque querían tiempo para estar en casa y poder disfrutar, con canchita y en familia, los detalles de su propia historia.