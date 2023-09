El cantante Liomar Ricardo Acosta Orta, más conocido como Neutro Shorty, anunció su llegada a Lima como parte de su gira que viene realizando por diferentes países. El cantante de trap formará parte del “Trap Fest Lima 2″ en la discoteca Cocos el próximo 29 de septiembre.

El compositor venezolano buscará cautivar al público peruano al ritmo de sus mejores canciones, tales como “Camino solo”, “Chichar”, “Ya no creo”, “The world is mine”, Mariwana on the table”, Hope” y “Soy yo”.

“Estoy feliz de llegar a Perú y agradecido con todo el apoyo del público peruano que podrá verme”, señaló emocionado Neutro Shorty, quien en el 2017 fue nominado a los Premio Pepsi Music.

A lo largo de su carrera, el cantante urbano forma parte de la nueva generación venezolana. Además, ha trabajado con artistas de la talla de Chyno Miranda, Bizarrap, Ñengo Flow, entre otros.

Hace poco, Neutro Shorty realizó una impresionante gira por Estados Unidos y Latinoamérica mostrando su versatilidad y manteniéndose cerca de su público. Y ahora Lima podrá verlo en escena este 29 de setiembre. Las entradas se pueden adquirir a través de Joinnus.

