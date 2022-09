Orgullo nacional. La artista peruana Nicole Zignago acaba de lograr un hito en su carrera musical: ser nominada a Mejor nuevo artista en la 23 edición de los Premios Latin Grammy, que se llevarán a cabo el próximo 17 de noviembre.

Nacida el 27 de diciembre de 1995 en la ciudad de Lima, Nicole es hija del cantautor nacional Gian Marco y Claudia Moro. En casa fue que aprendió a amar la música gracias a su padre. Conoce más sobre la candidata peruana al Latin Grammy, aquí.

Los inicios

Desde pequeña, Nicole sabía que quería dedicarse a la música. Pero, recién a los 17 años, tomó la decisión de hacerlo su profesión. “Estaba rodeada de música todo el tiempo y, cuando cantaba y subía covers a Instagram, la gente me decía que cantaba bonito, conectábamos, eso me empujó a seguir, a tomar la música en serio”, reveló a El Comercio.

Es así que, cuando cumplió la mayoría de edad, se fue a vivir a Los Ángeles (Estados Unidos) junto a su familia. Ingresó a la Escuela de música de Berklee y es ahí donde conoció al mexicano Marco Mares, quien se convertiría uno de sus mejores amigos y su compañero en el proyecto musical de “La Ola”.

Pese al constante crecimiento que ha tenido Nicole Zignago dentro de la competitiva industria musical, ella sí sintió dudas al momento de decidir seguir los pasos de su padre. “Conocer a gente talentosa en la universidad de Berklee me preparó muchísimo para la industria porque siempre va a haber alguien igual o más talentoso que tú”, aseguró.

Muchos piensan que su debut como cantante fue en La Estación de Barranco en 2015; sin embargo, ella confesó que realmente se dio un año antes, en 2014, gracias a una invitación que le hizo su amiga a la noche de pop y rock en el mismo local. “Hasta ahora conservo la entrada porque salían varios nombres, entre ellos el mío. Tiene un valor súper bonito”, agregó.

Su primer hit internacional

Con tan solo 23 años, Nicole compuso la canción “1, 2, 3″ junto a su amiga Sofía Reyes, así como el también artista Ricky Montaner, integrante del dúo Mau y Ricky. A través de un video en Instagram, la artista peruana confirmó que la letra fue escrita el 26 de mayo de 2016 y se hicieron varios cambios hasta obtener el resultado final.

Fue una sorpresa para las compositoras saber que artistas internacionales como Jason Derulo y De La Ghetto se querían sumar a la colaboración. La canción, que fue estrenada el 16 de febrero de 2018, ya acumula –al cierre de esta nota- más de 758 millones de visualizaciones en YouTube.

“Esta canción nos cambió la vida”, se le escucha decir a Nicole Zignago antes de finalizar el video colgado en redes sociales.

Continuar la carrera

La hija mayor de Gian Marco continuó haciéndose nombre propio en la industria internacional y es así que llegó a escribir el sencillo “Taxi” para Mariah Angeliq y Guaynaa. El tema, un reggaetón de letra provocadora, fue escrito por la peruana junto a la puertorriqueña Mariah. En menos de 24 horas de lanzamiento, “Taxi” superó las 100 mil reproducciones en YouTube.

Tras ello, continuó con las producciones propias, y es así que estrenó canciones como “Preguntas”, “Quién lo diría”, “Karate”, “Feelings” y “me gusta que me gustes”. Posteriormente, decidió lanzar su primer EP “Así Me Siento Hoy” que incluye la recopilación de estos cinco temas, agregando el sencillo “7 letras”. En tanto, su primer disco está previsto para lanzarse en el primer trimestre del 2023.

El 16 de julio pasado, Nicole Zignago tuvo la oportunidad de presentarse frente a más de 50 mil personas en el Estadio Nacional de Lima durante el show que ofreció su padre en celebración de sus 30 años de carrera. “Tocar mi música junto a Sofía Reyes y Marco Mares fue increíble. Fue bonito compartir mis canciones con el público de mi papá y encontrarme también con el mío”, aseguró a El Comercio.

Primera nominación al Latin Grammy

Entre los planes de Nicole, siempre ha estado trazar ciertas metas dentro de su carrera musical para proyectar su futo en la industria. Es así que, durante una entrevista con El Comercio, confesó que en un futuro quisiera ganar un Grammy. “Lo que más quiero ahorita es sacar mi disco, también me muero de ganas de tocar aquí, en mi país, en Perú, hacer un concierto con mi propia música, hacer sold out. Más adelante, a largo plazo, me gustaría ganar un Grammy”, expresó en julio pasado.

Poco tiempo después, el último martes 20 de septiembre específicamente, llegó la noticia de su primera nominación a los Latin Grammy, organizado por la Academia Latina de la Grabación. Ella participa en la categoría de Mejor nuevo artista, donde compite con otros cantantes como Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale y Yahritza y Su Esencia.

A través de Instagram, la hija de Gian Marco se mostró feliz tras ser nominada a Mejor nuevo artista, una de las más importantes categorías del evento. “Gracias a ustedes porque mis canciones no encontrarían casa, no estarían vivas sin su amor. Gracias a mi país que me vio cantar por primera vez; llevarte conmigo a todos lados es importante para mí. GRACIAS”, se lee en la descripción del post.

Su padre también le dedicó unas emotivas palabras a la mayor de sus tres hijos. “Lo hiciste sola hija mía, como una campeona. Esto es absolutamente mérito tuyo y de nadie más. Disfrútalo, abraza este momento tan especial. Esto es solo el comienzo. Te amo”, escribió.

El próximo jueves 17 de noviembre conoceremos si la peruana Nicole Zignago se lleva el Latin Grammy por Mejor nuevo artista. Otras peruanas como Eva Ayllón, Susana Baca y Araceli Poma la acompañan en esta edición de los premios en sus respectivas categorías.