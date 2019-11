Han pasado 10 años desde que la influyente banda Oasis se desintegró tras la salida del vocalista Noel Gallagher de la agrupación debido a las continuas peleas con su hermano Liam y, desde entonces, los fans no han parado de pedir una reunión del conjunto.

"Es con un poco de tristeza y gran alivio que les informo que he salido de Oasis esta noche", escribió Noel un 29 de agosto de 2009. "Las personas podrán escribir y decir lo que quieran, pero yo simplemente no podía seguir trabajando con Liam un día más".

Una década después las posibilidades de que la banda vuelva a tocar juntos siguen siendo mínimas, aunque Noel no lo descarta.

“Podría pasar. Por supuesto que podría. Pero tendría que haber una serie de circunstancias extraordinarias”, dijo Noel en una reciente entrevista con la revista The Big Issue.

"Creo que lo he visto (a Liam) dos veces en diez años y ambas veces terminamos peleando casi sin razón. No puedo imaginar una mañana en la que me despierta y piense que quisiera pasar dos años de gira, discutiendo alrededor del mundo con Liam", añadió.

Parte de la renuencia de Noel se debe a los continuos insultos que sufre por parte de su hermano mediante Twitter. "Cada tuit que él manda es otro clavo en el ataúd de la idea. Si piensas por un minuto que voy a compartir el escenario contigo después de lo que has dicho, eres más idiota de lo que pareces", añadió.

Desafortunadamente para los fans de Oasis, Liam no parece estar de acuerdo con abandonar Twitter ante el pedido de su hermano, compartiendo el siguiente mensaje poco después de la difusión de la entrevista:

"Escuché la noticia de que los seguidores de Noel Gallagher me están intentando callar en Twitter porque no les gusta mis tuits", escribió Liam Gallagher en la mencionada plataforma, antes de añadir en otro tuit "tratar el 'dividir y vencerás' NUNCA pasará amigo, la fregaste y las personas ya te conocen".

TWITTER RULES — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 18, 2019

“TWITTER ES GENIAL”, agregó Liam antes de describir a su hermano como el “el pequeño 1 en Oasis, engreído y con un sentido de la moda aburrido”.