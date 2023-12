La escena musical peruana se halla de luto por la muerte del rockero Pedro Suárez-Vértiz a los 54 años. Ante ello, la Presidencia de la República envió sus condolencias a la familia del artista, a quien calificaron de destacado y, además, la institución resaltó su trabajo artístico.

“Su trayectoria y el legado que ha dejado en muchas generaciones de nuestro país, sin duda, tendrán un lugar en la historia musical del Perú”, manifestó la Presidencia.

A sus 42 años, Pedro Suárez Vértiz recibió el diagnóstico de disatría, un síndrome neuromuscular bulbar que le dificultaba hablar, respirar y masticar. El avance de la enfermedad también le imposibilitó brindar entrevistas durante los últimos años.

Es muy curioso, porque estaba sufriendo mucho y no me daba cuenta”, le dijo Pedro a la Revista Somos en una de sus últimas entrevistas. “Recuerdo clarísimo las angustiantes fobias que tenía. Todo me daba pánico. No tengo idea de si esos síntomas tan viscerales eran por mi síndrome, o si fueron producto del shock del devastador diagnóstico que me dieron cuando acababa de cumplir 42 años”.

El cantante falleció la mañana de este 28 de diciembre pocos minutos antes de las 7:00 a.m. Según el parte de la Policía Nacional del Perú, su muerte habría sido de causas naturales y fue certificado por un médico privado que atendía al cantante en su lucha contra la enfermedad neurodegenerativa que mermó su salud.