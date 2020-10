Dice que la pandemia lo ha cambiado como artista. “En abril saqué un videoclip en el que actuaba de drag queen. Ya estoy en una etapa en que empiezo a hacer cosas extrañas. Me está afectando”, cuenta Pelo Madueño, en realidad como una forma de tomar con buen humor la irreal situación que atravesamos todos.

Porque a pesar del encierro, se le ve calmado. Su más reciente video, el de la canción “Me habla de ti”, es una simpática propuesta casera. Idea sencilla pero elegante, hecha en ‘stop motion’ y dirigida por Gustavo de la Torre, para un tema que Madueño escribió hace 20 años y que hoy adquiere relevancia. “Habla de un tiempo nuevo, de llegar a algún lugar y tener un buen espíritu. De que siempre hay una energía que está contigo adonde vayas”, afirma el cantautor.

Mientras tanto, sigue componiendo. Asegura que ya tiene el material para un disco nuevo, porque persiste en esa idea de obra conjunta, bien cohesionada. “Yo todavía soy de hacer álbumes –dice en defensa de sus fueros–. No me voy a acostumbrar jamás a ser un artista de singles. Y ahora los músicos solo sacan singles, como necesidad promocional, casi de ‘celebrity’. No digo que esté mal ni bien, pero yo soy de la vieja escuela”.

Nuevos tiempos

Con las limitaciones que impone la emergencia sanitaria, los conciertos también son otros. “Me di cuenta de que inevitablemente íbamos a tener que hacer las tocadas de manera virtual. Por supuesto que tiene sus problemas porque ¿quién no quiere juntarse con la gente? Pero creo que esto no solo va a durar mucho tiempo, sino que se va a quedar. Cuando volvamos a la normalidad, tendremos los conciertos tradicionales, pero también el streaming. Sera una mezcla, me parece”, opina Madueño.

Es de allí que nace Cerca, el concierto acústico e íntimo que ofrecerá a través de la pantalla, pero que apunta a repasar la mayor parte de sus éxitos y aquellos de la época de La Liga del Sueño. La dinámica lo sentará en solitario, con un piano, unas cuantas guitarras y un ‘looper’ para algunos efectos. Por S/30, el público podrá disfrutar de este concierto cuyo repertorio se armará por votación; por S/50, se obtendrá también el disco triple “XXX” autografiado; y por S/80, la cosa viene con un ‘after-party’ en un Zoom privado. “Allí tocaré otras canciones, responderé preguntas, nos tomaremos un vino, y no hemos puesto límite de tiempo”, explica.

Un rango de precios bastante asequible, si lo comparamos con otros casos en los que se han generado críticas por un aparente costo excesivo. “Yo no puedo cobrar más de S/100 por un concierto virtual. ¡Ni que fuera Raphael!”, dice Madueño.

“Hay que considerar la situación económica, la bolsa familiar –agrega–. Hay gente que está perdiendo su trabajo, que ahorra cada centavo en esta crisis tan fuerte. Es verdad que todos necesitamos trabajo, pero creo que podemos buscar un punto medio en el que los artistas percibamos ingresos por el streaming, y que la gente pueda acceder a ello también”.

El dato

El concierto virtual Cerca se realizará el sábado 24 de octubre, desde las 8:30 p.m. Hay tres tipos de entrada, con diferentes beneficios. A la venta en www.eventrid.pe

Mira también

María Pía Copello estrenó vídeo musical de su canción “Like” junto a su hija Catalina

María Pía Copello estrenó vídeo musical de su canción “Like” junto a su hija Catalina

Felicidad y hasta lágrimas: así reaccionaron los nominados al Latin Grammy

Felicidad y hasta lágrimas: así reaccionaron los nominados al Latin Grammy