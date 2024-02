Sepa más…

Una familia cinéfila

Thomas Mars está casado desde el 2011 con la cineasta Sofia Coppola (“Las vírgenes suicidas”, “Perdidos en Tokio”, “María Antonieta”), a su vez hija del legendario cineasta Francis Ford Coppola (“El Padrino”, “Apocalipsis ahora”). En la última película de Sofia, “Priscilla”, Mars fungió de supervisor del soundtrack.

“Siempre estamos comunicándonos [con Sofia] a través de nuestros procesos creativos –cuenta Mars–. Vivimos en el mismo lugar y lo que compongo se cuela en su oficina. La música está muy presente en nuestro trabajo. Ella siempre necesita playlists y canciones para escribir sus películas. Y a mí también me ayuda ver la génesis de su trabajo, lo que será el tema y el tono. Realmente es un proceso muy natural”.

Si sintió algún tipo de identificación con la figura de Elvis Presley como músico en la cinta “Priscilla”, Mars dice que no. “Sí lo he visto más en la familia de Sofia –explica–. Ella ha crecido con un padre que tenía cualidades como la de Elvis. Estos gigantes en torno a los cuales gira el mundo. Cuando están, alrededor de ellos es fiesta todo el tiempo; y cuando desaparecen, de repente todo es silencio. No es mi caso porque, de nuevo, siempre he vivido más como banda”.