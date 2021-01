En una entrevista que tuvo su padre con este diario, el cantante habló de la profesionalidad de Nicole: “Es músico de verdad, puede dirigir una orquesta, es una profesional firmada por Warner Chappell Music, una disquera increíble. Ha cantado en la calle, es una mujer extraordinaria que me ha superado y me va a seguir superando con creces. Todavía en nuestro país la gente no tiene idea de lo inmensamente grande que va a ser Nicole. Está haciendo una carrera maravillosa.”

Vale resaltar que, Gian Marco, ganador de tres Grammy Latinos, compite en la categoría con su single “Prefiero vivir sin ti”. La canción lanzada el año pasado será parte de su próximo álbum que es muy probable que se estrene en los próximos meses.

Este single es uno de las composiciones escritas del artista durante el confinamiento generado por la pandemia del coronavirus. Vale resaltar que, la producción musical estuvo a cargo de Sebastian Krys, quien ya ha trabajado con él previamente en temas como “Se me olvidó”, “Te mentiría” y más.

