“Siempre he tenido un lado romántico, aunque no sean mis canciones más populares”, añadió Raúl, quien también prepara novedades referidas a contenidos en streaming que será revelado más adelante.

Como se recuerda, en marzo del año pasado, Pedro Suárez-Vértiz se comunicó con Raúl Romero para que interpretara su tema “Cuando pienses envolver”, cuya letra fue adaptada a los tiempos de cuarentena por el coronavirus.

Romero utilizó su cuenta de Instagram para explicar que Suárez-Vértiz se comunicó con él, a través de redes sociales, para que entonara la nueva versión de su exitosa canción.

“Hoy he tenido dos sorpresas buenísimas. La primera es que Pedro Suárez-Vértiz me mandó un chat con una versión de su canción ‘Cuando pienses en volver’, pero adaptada a la temática de ‘Quédate en casa’, y la segunda noticia es que me pidió que la cante. Esto me es un gran honor y espero que le guste a todos”, expresó Romero en un video compartido en Instagram.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Yaco Eskenazi confesó que Raúl Romero se burlaba de él en “Habacilar”

Yaco Eskenazi revela que Raúl Romero se burlaba de él en Habacilar | Estás En Todas