Desde su casa en ciudad de México, la intérprete contesta nuestra llamada. Acaba de regresar de unas cortas pero merecidas vacaciones y comenta risueña que “como decía mi amigo Alfredo Zitarrosa, tengo mucha ropa que lavar en casa”. Es que a sus 70 años, Tania Libertad sigue teniendo una apretada agenda de conciertos. Por eso, asegura, no puede pedirle nada más a la vida.

“Imagínate lo que es tener más de 60 años de carrera artística -canta desde los cinco, pero a los siete recibió su primer pago- y seguir conservando la voz como a mis 15, haber conocido los cinco continentes cantando, tener la familia y amigos que tengo, y además seguir siendo una artista valorada”. Mientras se prepara para continuar con los ensayos de su próxima presentación, siempre con el buen ánimo que la caracteriza, la cantautora comenta detalles de la segunda edición de “Eva con Libertad”. El recital a dúo con su entrañable amiga Eva Ayllón, presentado por primera vez en el 2017, regresa este 6 y 7 de mayo al Teatro Peruano Japonés con algunos cambios en su repertorio, pero impregnado del mismo sentimiento y calidad de dos grandes de la música peruana.

"Yo estaría muy feliz de hacer un disco para Eva, porque la admiro muchísimo. Dice Ella que con ese nos vamos a ganar otro Grammy”. Tania Libertad

Medio siglo de amistad

Tania y Eva se conocieron a inicios de los años setenta. Por entonces, la chiclayana ya tenía un nombre ganado en el medio artístico peruano y era la conductora del programa televisivo “Danzas y Canciones del Perú”. Quiso el destino que fuera ella quien presentara a Eva en su debut como la primera voz de Los Kipus. “Desde allí la conozco, y aunque en el año 80 me vine a vivir a México nos hemos encontrado en diferentes partes del mundo y en Lima, donde alguna vez cantamos en La Estación y en el Jockey Plaza”. Ambas fueron parte del homenaje póstumo a Mercedes Sosa en el Lincoln Center de Nueva York, allá por el año 2010, pero tuvieron que pasar siete años para que sus voces se unan en un mismo manojo de canciones.

“Eva me llamó un día y me propuso esta idea diciéndome vamos a hacer lo que tú quieras. Yo me puse a seleccionar repertorio e hice muchos de los arreglos de los temas que cantamos. Montamos voces, coros y todo lo que debíamos hacer, incluso el desarrollo del concierto”. Los temas elegidos, como “Carusso” y “Debut y despedida”, han sido cantados por ambas en diferentes épocas. Composiciones de José Escajadillo, Andrés Soto, Polo Campos, Alicia Maguiña, Chabuca Granda, valses de la guardia vieja, boleros y rancheras que marcaron sus vidas también serán parte del emotivo concierto.

Con la criolla, además, tiene proyectada la producción de un disco. “Lo hemos conversado mucho, hace como cinco o más años. Yo estaría muy feliz de hacer un disco para Eva, porque admiro muchísimo a Eva y me encanta cómo canta. Ojalá pronto podamos, porque dice Eva que con ese nos vamos a ganar otro Grammy”.

La pandemia y más pendientes

Aunque Tania Libertad regresó a los escenarios desde el 2021, confiesa que los meses de confinamiento le sirvieron para liberarse del estrés. “Yo, la verdad, no me agobié mucho, creo que me hacía falta este paréntesis. Como canto desde muy niña este tiempo para mí me vino de maravillas”. Sin embargo, tuvo que dejar de lado muchos trabajos pendientes como el disco homenaje por los 100 años de Chabuca Granda.

“Esto es algo que tengo que hacer de todas maneras. Teresa Fuller me lo había pedido para el 2020, pero en lo peor de la pandemia no podía traer a un grupo de músicos a grabar a mi casa”, señala. El álbum en honor a Chabuca debía grabarse con mariachis, tal como hace décadas se hizo con al menos cinco canciones. Otro proyecto postergado es de índole aún más personal. “Quiero grabar todos los valses que tengo en mi memoria, con guitarra y cajón, pero con las melodías y letras correctas, porque con el pasar de los años se han ido distorsionando y hasta perdiendo”. El objetivo de la intérprete de “Concierto para una sola voz” es rescatar por lo menos unos 100 temas y regalárselos al Perú. “Ya estoy haciendo mi lista”, precisa.