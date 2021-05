Conforme a los criterios de Saber más

En medio de la pandemia, Thalía desentrañó sus sentimientos más profundos en un viaje interno cargado de emociones, a través de la música y la lírica: de amor y desamor, de rechazo y soledad, de reinvención y desarrollo emocional. “desAMORfosis”, la nueva y más íntima entrega musical de la galardona artista mexicana, es una invitación a un recorrido por las distintas etapas del amor.

““desAMORfosis” está basado en historias personales, es el resurgimiento del amor, es desechar el desamor, los corazones rotos y hacer una metamorfosis de todas esas experiencias para dar paso a la persona en la que me he convertido. Este disco es una aventura nueva, es como dar a luz a un hijo. Compuse, produje y mezcle esta producción, estoy muy emocionada”, destaca la influyente artista mexicana en conversación con El Comercio.

Los sonidos que componen la nueva entrega musical de Thalía, compuesta por 14 canciones, incluye fusiones de distintos géneros musicales, desde baladas pop, hasta los ritmos bailables del reguetón y la electrónica.

A pocos días de su lanzamiento, “Tick Tock”, uno de los temas que incluye el disco, logró ubicarse en el listado de Top Global Music Videos de YouTube y en el Top 20 del Latin Pop Airplay de Billboard. Asimismo, su colaboración “Ya Tú Me Conoces” junto a Mau Y Ricky se posicionó en los listados de Latin Digital Song Sales y Latin Pop Airplay de Billboard.

¿Qué representa este nuevo disco en tus más de cuatro décadas de trayectoria artística?

Es ese reconocimiento a lo que todos hemos enfrentado durante la pandemia. En los últimos meses hemos lidiado con miedos, ansiedades, vulnerabilidades; pero a fin de cuentas nos ha hecho fuertes, recios, enteros, nos liberó de muchas cosas que veníamos cargando, nos simplificó la vida. A mí me pasó eso. Me dieron ganas de vivir todo al tope y lo plasmamos en este disco.

¿De dónde nace el nombre?

De hacer un recuento de todos esos amores que de pronto me rompieron en pedazos y me han convertido en quien soy hoy en día. De sacar y desempolvar las cosas que no necesitas y ponerlas en un lugar fresco y bello. De las cosas que te suman, que te dan y no te restan. El disco tiene una secuencia total: el enamoramiento, el estar ciego de amor, el momento en el que te das cuenta que esa persona no es para ti, cuando te rompen el corazón y, por último, cuando sales a la vida y te das cuenta que si no empiezas por amarte a ti, nada va a funcionar. El viaje de “desAMORfosis” es un viaje al amor propio.

¿Las canciones están inspiradas en etapas de tu vida? ¿Te han roto muchas veces el corazón?

Definitivamente, cada una de estas canciones tuvo algo que ver con alguna historia personal, y en muchas estoy de autora o coautora. Muchas veces me han hecho añicos el corazón y es ahí cuando aprendemos, cuando nos reinventamos y aparece esta metamorfosis tan importante para nosotros para salir más poderosos. Hacer este disco ha sido increíble, he trabajado con grandes de la industria como Tainy, Edgar Barrera, Maffio, Trooko..... Hemos grabado en diferentes partes del mundo, en Colombia, Nueva York, Los Ángeles, Miami, Brasil.... Este disco es tan mío, tan personal, es distinto a los demás.

¿Es el mejor disco que has sacado hasta el momento?

Es muy chistoso, siempre que sacamos un disco decimos eso. Este es el más personal, de mis historias, de mi corazón, de cosas que fueron, que amo, que dejé ir, que atesoro. Es un viaje por mis historias.

Thalía lanza "desAMORfosis", su disco más íntimo.

¿Tienes colaboraciones en este EP?

Con Banda MS tenemos una sorpresa increíble, también hemos grabado con Farina, Jhay Cortez, Mau y Ricky, Myke Towers y Sofia Reyes.

A propósito de Farina, “Estoy soltera” el tema que grabaron con Leslie Shaw, ganó un Premio Luces en la categoría Heat del año.

Eso está precioso, me da tanta satisfacción y alegría sobre todo por trabajar con dos mujeres tan duras, tan comprometidas con la música y la industria. A Fari la quiero mucho, trabajamos mucho tiempo juntas en un ‘reality’ que teníamos en Facebook, “Latin Music Queens”. Así como la ves cantando fuerte y agresiva, es dulce y amorosa. La quiero mucho.

¿Qué opinas del trabajo musical de Leslie Shaw? ¿Crees que llegue lejos internacionalmente?

Para ella y para muchas otras jóvenes que se están abriendo camino en la industria, hay tierra fértil para sembrar, hay muy buen mercado, y lo que esta generación tiene a su favor son las redes sociales. Ahora haces un buen video, un buen contenido y ya está, se vuelve global.

¿Qué priorizas a la hora de aceptar una colaboración?

Me gusta colaborar con personas que siento que tienen algo extra que proponerme, que me vibre, que me divierta. Si hay algo forzado, la gente lo siente. Me dejo llevar por el instinto.

Un instinto que te ha mantenido vigente durante más de 40 años en una industria musical tan cambiante e incierta.

Hay mucha experiencia, , caídas, lágrimas, llantos, muchos por qué no dije, por qué no hice. Esas cosas te van enseñando, te van dado herramientas para levantarte, para seguir. Después de caer es cuando valoras, cuando pegas. Me reinvento constantemente, me gusta colaborar con diferentes artistas, cantar diferentes temas musicales, actuar, ser empresaria; pero sobre todo, entretener a la gente.

¿Piensas retomar la actuación?

Me encanta la actuación, seguro en una de estas les sorprendo.

¿Cómo llevas tu vida desde que te diagnosticaron la enfermedad de Lyme?

Me marcó para siempre porque es una enfermedad que no se va, no se cura. Tengo que tener una disciplina extra, una dieta estricta, basada en vegetales, granos, frutas, hacer mucho ejercicio, no estresarme, buscar una vida que me aporte, que me haga sentir bien, alejarme del estrés. Así llevo mi vida desde hacer varios años y soy muy feliz.

Tracklist de ‘DesAMORfosis’

1. Mojito

2. Eres mío

3. Mal y bien

4. Bolsito caro

5. No te vi (feat. Maffio)

6. La luz (feat. Myke Towers)

7. Por qué

8. Cancelado

9. Secreto

10. Ya tú me conoces (feat. Mau y Ricky)

11. TICK TOCK (feat. Farina & Sofía Reyes)

12. Empecemos

13. Barrio14. Tu boca (Bonus Track) – Thalia & Banda MS de Sergio Lizárraga

