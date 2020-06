Si algo nos ha dejado la pandemia del coronavirus es el destape de diversas problemáticas alrededor del mundo. Desde sistemas de salud deteriorados hasta corrupción, abuso de poder y discriminación; realidades que también afectan al Perú y que Yanna ─Brenda Carpio─ intenta reflejar a través de su música. Una mujer afroperuana de 25 años se adentra en el mundo del hip hop para hacer un llamado de atención a quienes creen que los problemas no se encuentran en casa. Bajo el lema “A mí me cuidan mis amigas, no la policía”, este nuevo talento nacional toma la posta.

Su debut musical con el tema “MARCAPERÚ” busca reivindicar la identidad de las minorías en el país. Con la representación de situaciones cotidianas de mujeres violentadas y la discriminación a las comunidades afrodescendiente y LGTBQ+, Yanna pretende convertirse en la imagen femenina que los personifique. Por ello, el videoclip que supera las 16 mil visualizaciones en YouTube cuenta con la presencia de diferentes personajes que transmiten este mensaje. En conversación con El Comercio, Yanna nos cuenta su historia.

CHOQUE CON LA REALIDAD

Criada en San Martín de Porres por 18 años, Yanna vivió desde pequeña el abandono del Estado a las necesidades de las personas de bajos recursos en un barrio donde la presencia policial no servía para solucionar problemas, sino para ejercer violencia. En busca de nuevas oportunidades, la joven hija de madre chinchana y padre puneño migró a Francia para estudiar Administración de Negocios Internacionales, teniendo sus primeros acercamientos con el hip hop, el trap y el dance hall.

Sin embargo, lo que realmente marcó su inicio musical fue su regreso al Perú. Tras terminar la carrera y volver a su tierra, Yanna experimentó en carne propia los verdaderos reclamos de los que siempre sintió impotencia. “Cuando regresé, fue un choque. El haberme ido y haberme identificado como una mujer negra y empoderada desde ese lado afro se redujo a que la gente en la calle era bastante violenta y me miraban, pero no de una forma positiva, sino se burlaban de mi cabello y mis rasgos”, cuenta.

El videoclip de "MARCOPERÚ" fue grabado en el barrio de Condevilla, en San Martín de Porres. (Foto: Difusión)

Esta vivencia fue el impulso para decidirse por la música hace dos años. Empezó el interés por lo propio mediante la música afro y el criollismo a flor de piel; siguieron las clases de canto y el perfeccionamiento de voz; y finalmente llegaron los beats y las rimas. “Comencé a analizar cómo funciona el sistema de la separación de clases, que algunas personas tengan mucho y otras muy poco, que se responsabilice a los pobres por no salir, cuando no es porque no quieren sino por la falta de oportunidades”, asegura.

“MARCA PERÚ”

Una intensiva campaña de publicidad turística hizo de “Marca Perú” un sinónimo de las mejores riquezas que nuestra tierra podía exportar al extranjero. Olvidando el pesar de nuestros problemas y miserias, los gobiernos pasados consolidaron una frase a la que hoy Yanna le reasigna un nuevo significado en su sencillo “MARCAPERÚ”. La cantante urbana reúne experiencias personales para contar lo que, señala, “muchas personas sabemos que existe, pero pocas se atreven a hablarlo”.

De letra profunda y ritmo cadencioso, esta canción relata el rechazo y la violencia con la que miles de mujeres peruanas tienen que lidiar a diario. Valiéndose de elementos únicos de nuestra cultura popular, la joven artista rapea lo que es un reclamo en voz alta. “Sentía que estando en el extranjero se me trataba mejor que estando en mi propio país. Conozco gente que ha pasado por estas violencias misóginas, machistas, sexistas y de abuso. Quería evidenciar y poner sobre la mesa estos temas”, afirma.

El sonido pegadizo de “MARCAPERÚ” nos deja en la cabeza la repetitiva frase “A mí me cuidan mis amigas, no la policía” con la que Yanna no solo busca reflejar el manejo del acoso callejero por parte de las autoridades, sino contar una historia personal. “Mi mamá tuvo un incidente hace poco con unas personas y fuimos a hacer la denuncia a la comisaría, pero el trato que nos dan a las personas de bajos recursos y afroperuanas no es el mismo. No es un trato digno”, sentencia.

HIP HOP PARA RESISTIR

Como representante de la comunidad afroperuana, Yanna no solo encontró un trasfondo político y social a sus letras, sino también a su estilo musical. Elegir el hip hop como un canal para su talento no ha sido casualidad. El género que por años ha sido representado mayoritariamente por varones viene sorprendiendo cada cierto tiempo con voces femeninas de gran potencial. En el Perú, el movimiento aún no es masivo, pero se proyecta a dar sorpresas en el mediano plazo.

“El hip hop es una forma de resistir. Las mujeres siempre hemos estado en el mundo musical y en el hip hop, pero no se nos ha dado el valor que merecemos por nuestro trabajo. Desde ese lugar, quise tomar este género para hacerlo parte de mi voz y de lo yo creo”, dice la intérprete de “MARCAPERÚ”, reconociéndose fiel admiradora de la ocho veces ganadora del Grammy, Lauryn Hill, de quien espera seguir sus pasos y alcanzar sus logros.

El videoclip de "MARCOPERÚ" cuenta con la participación de diversos integrantes de la comunidad afroperuana y LGTB. (Foto: Difusión)

Yanna se encuentra preparando la materialización de su imagen con el lanzamiento de su primer EP; el cual espera ver la luz a fines de año. “Creo bastante en la espiritualidad y en este EP quiero transmitir cómo conectar desde el lado musical con el alma de las personas, mostrar la conexión con los sentidos y con lo que pensamos de una forma etérea que no podemos explicar con la razón, sino con el sentir”, anticipa sobre él, remarcando que este incluirá una mezcla de dance hall, dance funk brasilero, música afroperuana y trap.

