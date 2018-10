La cantante urbana Becky G mostró su lado más sensual en el videoclip de su nueva colaboración musical "Booty", tema que grabó con el trapero español C. Tangana.

En el videoclip compartido en la cuenta oficial de YouTube de C. Tangana se aprecia a Becky G luciendo un sensual traje de baño dorado mientras baila rodeada de otras modelos en bikini, robando los suspiros de todos sus fanáticos.

Tras haber sido publicado hace poco más de una hora, el clip cuenta con más de 134,000 reproducciones en YouTube y cerca de 16 mil ‘Me Gusta’. Además, los comentarios resaltan la belleza física de la cantante urbana.

Además, desde su cuenta oficial de Instagram, la intérprete Becky G anunció el estreno de este nuevo tema que promete generar comentarios en todo el mundo.

"Con mi hermano C. Tangana ya estamos en todos lados. Este fue un proyecto bastante atrevido y estoy emocionada de compartirlo con ustedes. Me encantó el aspecto dorado, me sentí como una estatuilla del Oscar, pero ruda. Mira el video ahora y sacude lo que mamá te dio", escribió Becky G como leyenda del clip.



Este nuevo videoclip evoca los éxitos ‘Sin Pijama’ y ‘Mayores’, donde Becky G hace gala de su envidiable físico, pero este vez se luce en su faceta más sensual.

A sus 21 años, Becky G se ha convertido en una de las exponentes más importantes del género urbano. Incluso ha mostrado su versatilidad interpretando diferentes géneros como el tema ‘Pienso en ti’, versión balada.