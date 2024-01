Otro año, otra edición de los Premios Luces de El Comercio donde se reconoce a lo mejor del arte, la cultura y el entretenimiento del Perú. Con un total de 38 estatuillas divididas en ocho categorías, el galardón es una forma de decirle a los creadores de cultura que su trabajo importa, más aún al ser este un país donde hacer cultura no solo es difícil, sino que es de valientes. Para usted, apreciado lector, es además una forma de entregarle el poder: en sus manos está elegir a los ganadores en cualquiera de los rubros.

Pero no basta con que usted sepa que puede votar. Queremos asegurarnos de que sepa cómo hacerlo. ¿Qué tiene que hacer primero? Entre a https://elcomercio.pe/premios-luces/ Si usted ya está registrado, le aparecerá el formulario de voto. Si no está registrado, le aparecerá una ventana para que se registre en la web de El Comercio. El registro es totalmente gratuito, no está obligado a pagar nada ni ahora ni después. Solo debe colocar su nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y teléfono nacional o del extranjero. Tras ello, hay que dar clic al botón “continuar”. Otra opción para registrarse es presionar los botones de Facebook o Google de la ventana; con ello se utilizarán sus accesos a esas redes sociales para el registro.

Una vez llene sus datos, aparecerá una ventana donde se les indica que ya iniciaron sesión. Tienen que presionar el botón amarillo que dice “continuar”. Después, aparecerá en la pantalla el sitio web de votación, que muestra uno a uno las categorías y subcategorías. Para votar solo tienen que darle clic a su favorito, que quedará marcado de color dorado. Las categorías están en el siguiente orden: Televisión, cine, artes escénicas, música, artes visuales, moda, letras y contenido digital. Si al entrar a la web no ve de inmediato la categoría de su interés, solo descienda con el mouse hasta encontrarla.

Importante: No es necesario que vote en todas las subcategorías. Basta que vote por las que le interesan. Una vez haya terminado de seleccionar a sus favoritos, vaya hasta el final de la lista y presione el botón “enviar”. ¿Cómo saber si el voto ha sido recibido y validado? Aparecerá el siguiente mensaje: “¡Gracias por tu voto! Tu participación ha sido registrada.” Eso es todo lo que tiene que saber sobre cómo votar.

DATO

Las votaciones de la décimo novena edición de los Premios Luces estarán abiertas hasta el domingo 3 de marzo.